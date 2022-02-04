Разнообразие людей в природе, или И кто осудит рыбу

Эта ситуация (не буду объяснять весь спектр женской логики) натолкнула меня на рассуждения: почему? Нет, не почему она несет тяжелые сумки или никогда не доила коров. Это понятно. Просто… Мы, оказывается, все субъективны. И судим и советуем со своей жизненно-опытно-героической позиции. Но разве мы герои? Разве другие плохие? Все мы разные.

Соседка доила коров в четыре утра, и жизнь была наполнена смыслом, а ее сестру тошнило от этого. Но последняя с удовольствием сажала картошку. А девушке около домофона, которой чуть за 30, об этом не мечтается совсем. Она рисовать хочет. И рисует.

Тетя Нина из соседнего подъезда с удовольствием «меняет памперсы» всем своим семерым детям до совершеннолетия. И она счастлива. А у Кати этажом ниже нет ни детей, ни мужа. Но защита докторской в четверг. И она довольна, потому что шла к этому.

А недалеко от Катиного подъезда прошла женщина, у которой всегда полный стол – и пирожки, и разносолы, и чай с баранками. Крутиться на кухне – ее «движуха», ее марихуана. К ней иногда забегает Саша, у которого кот периодически падает в голодный обморок, потому что не пьет чай. Но Саша мастер всех на свете IT-технологий. Ему нравится.

Света каждый вторник кормит Сашиного кота. Она вообще всех котов в округе кормит. Ровно в 21.00. А сантехник Костя этих котов потом из подвалов выковыривает. И громко Свету вспоминает. Любит ее маму, наверное…

У Костика в квартире «кавардак» (так сказала бы мама), но ему уютно и он лучший в мире философ. А незакрытый тюбик зубной пасты для Лены, его сестры, – как растянутый раб на «дыбе» в Средневековье. Лене очень важны визажист, сеанс маникюра, парикмахер, шоппинг и… Только она знает, что еще ей нужно. А у Наташи вечные джинсы, кеды, свитер и стрижка. Ей так удобнее.

И все они правы.

Мы можем совсем друг друга не понимать. Вряд ли огородник поймет художника, а мать-героиня – ученого, повар – айтишника, кошатница – сантехника. С их точки зрения. Но можно хотя бы представить. Чуть-чуть пройтись в чужих тапочках (у нас же героические «берцы», вы же помните?).

Давайте помнить, что у всех непохожие темперамент, воспитание, менталитет, ценности, развитие, вкусы и таланты. Даже болевой порог у всех разный.

А девушка с сумками все еще тащила их в свой любимый семейный очаг. Кормить мужа и детей. А женщина придерживала дверь подъезда, «чтоб помочь»…

P.S. Не надо сравнивать свою «дойку в четыре» с «незакрытым тюбиком», если не примеряли обувь. Все мы разные. И, как говорится, не судите рыбу, если она не умеет лазить по деревьям.