По справедливости не бывает

Итак. Справедливости не существует. Эту мысль легко озвучить, но тяжело переварить.

Забудем на секунду о юридической справедливости, но как часто мы говорим о несправедливости в обычной жизни? Бессмысленные страдания близких или, наоборот, успехи тех, кто обманывает и манипулирует, – разве справедливость не должна восторжествовать?

Нет.

Если вы думаете иначе, вы уже испытали на себе это когнитивное искажение с причудливым названием «вера в справедливый мир». Вера в справедливый мир – это вера в то, что люди всегда получают то, что заслуживают в соответствии со своими личными качествами и поступками: хорошие люди вознаграждаются, плохие – наказываются.

Кажется разумным? Не торопитесь, давайте разбираться на примерах.

Первый эксперимент по доказательству этого искажения провел в 1966 году некий психолог Мелвин Лернер.

Все началось с наблюдения, которое сделал Лернер в одной психиатрической больнице. Он заметил, что работники заведения намеренно оскорбляют пациентов, шутят и отпускают язвительные комментарии об их личности. Ученый выдвинул гипотезу, что такое поведение – защитная реакция мозга на то, чтобы не думать о бессмысленности страданий пациентов. То есть работники унижали больных, чтобы создать подтверждение (!) мысли, что «они больные, потому что заслужили свои страдания».

В том же году Лернер провел полноценный эксперимент по доказательству своей гипотезы. Он пригласил 72 женщин, которые по очереди через стекло наблюдали за другой женщиной-­ученицей, которая решала математические задачи. Когда ученица (конечно же, актриса) ошибалась, она (якобы) получала легкий удар током.

Сначала приглашенные наблюдательницы сочувствовали ученице. Но когда удары тока стали учащаться, женщины начинали негативно отзываться о внешнем виде и характере женщины.

Лернер подтвердил, что внут­ренняя «логика» наблюдательниц была такой же, как у работников больницы. Они не могли уменьшить страдания тех, за кем наблюдают, и, чтобы успокоить совесть, мозг создавал подтверждения типа «раз она такая тупая, значит, заслуживает, чтобы ее били током».

Общий вывод Лернера следу­ющий: мы готовы лгать себе, лишь бы мир вокруг нас казался справедливым.

Думаете, это не имеет отношения к нашей жизни? Ошибаетесь. Популярные идеи вроде «все бездомные ленивы, иначе они бы уже давно нашли работу» живут за счет веры в справедливый мир. Человек не может принять, что у кого-то нет близких, социальной поддержки, что чья-то жизнь полна боли и страданий. Мозгу проще сделать этого человека «плохим», чтобы оправдать его «никчемную жизнь».

Кто-то подумает: «Это не обо мне». И снова попадет в ловушку мышления – эффект слепого пятна, при котором мы указываем на чужие ошибки и недостатки, но не хотим признавать, что и сами подвергаемся их влиянию. Понимать, что в мире полно несправедливос­ти, не слишком комфортно для мозга. Мы не хотим испытывать стыд за то, что не можем ничего изменить. И тогда мозг говорит, что «они это заслужили» или «на это есть причина».

Хочется верить, что предательство будет наказываться, поддержка – вознаграждаться, плохие люди – страдать, а хорошие – побеждать. Но у вселенной нет этического компаса, в ней хватает зла, с которым мы ничего не сделаем. Наш мозг сопротивляется этой мысли, но ее стоит принять.

Хотите ослабить это искажение? Сделайте выбор.

Страдания мира, конечно, ужасны, но лучше приглядеться к тому, что происходит рядом с вами. Приглядеться и выбрать сторону. Можно с помощью клеветы получить выгодный контракт или ложью расположить к себе человека. А можно честно работать и строить отношения на доверии. Тут, как говорится в песне, «каждый выбирает по себе».

Так что выбирайте.

Только не обманывайте себя, что все остальные сделают такой же выбор или что есть «правильный» вариант, который убережет вас от страданий. Это откровенно паршивая мысль, но мир одинаково равнодушен ко всем. К кому проявить чуткость и проявлять ли ее вообще, остается только вашим решением. Не забывайте об этом.