Он тоже нужен рядом

Воспитывать ребенка, следить за его развитием, радоваться каждому шагу – прерогатива мамы, ее ответственность и святой долг. Отец в этот момент может быть на работе, помогать друзьям с переездом, лежать на диване, мастерить в гараже. В его святую обязанность входит зарабатывание денег… Вроде так было в былые времена. Вот только со временем и развитием общества мужчине приходится становиться на одну ступень с женщиной и участвовать активнее. Ведь равные права и возможности позволили женщине зарабатывать порой больше мужчины или столько же, у нее тоже есть свои интересы и хобби, не касающиеся воспитания детей. Бабушки и дедушки, как оказалось, тоже не грезят ежечасно проводить все выходные и время с внуками. Здесь, как ни крути, сыграло роль законодательство, повышая пенсионный возраст. Но то же самое законодательство позволило вовлечь пап, дав им преференции при рождении ребенка и возможность вместо жены выходить в декретный отпуск.

Еще несколько лет назад новость о том, что мужчина остается с новорожденным, вызывала улыбку и непонимание. А буквально на днях знакомый рассказал, как недавно провожали коллегу в декрет. Я улыбнулась сочувственно, на что мой друг отреагировал: «Не смейся, он – МУЖИК». Причиной ухода в декрет стал бизнес, оформленный на жену. Так делают сегодня многие: сохраняют доход, заботятся о ребенке вместе. Наверное, это будет лучшим временем для семьи, полным ярких эмоций. Парт­нерские роды – дело обычное для белорусских семей. Это активно практикуется, но хорошо, что не рекомендуется.

Как оказалось, забота о ребенке не делает мужчину менее мужественным, а даже наоборот: человек принимает ответственность за другую жизнь. В августе 2017-го сообщалось, что Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета провел социологический опрос о целесообразности введения в Беларуси Дня отца. Инициативу тогда поддержали 43,7% респондентов. Более 30% участников соцопроса высказались за то, что День отца можно праздновать неофициально.

Так и было. Во многих странах мира День отца отмечают в третье воскресенье июня начиная с 70-х годов ХХ века, а кое-где за это время День пап сделали государственным и даже воспринимают как аналог Международного женского дня. Беларусь присоединилась к этой инициативе относительно недавно – в начале 2010-х годов. К примеру, в 2021-м День пап в Беларуси широкомасштабно отметили 20 июня.

Отмечать или не отмечать, как говорится, – дело ваше. Не всякий отец достоин своего праздника. Роль отца в воспитании и становлении личности весьма спорная. Однако есть пример, который поможет определиться. Представьте, что вы делали какое-то важное для себя дело, а у вас что-то не получилось, как хотелось бы. И кто-то из близких говорит вам примерно так: «Да ерунда, ты все равно самый лучший, ну его вообще, это дело». И представьте другой вариант реакции, что-то вроде: «Ну что ты сразу руки опускаешь, расстраиваешься и в угол забиваешься? Думай, что исправить, и делай еще попытку, все получится!» Какая реакция вам нужнее? Наверное, в разные моменты времени нужны обе…Вот примерно так можно описать роль отца и матери. Мать – это, прежде всего, человек, который примет, пожалеет, успокоит. Отец – тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач. Что тут важнее? Не ответишь. Ребенку крайне важно то и другое. Конечно, если дитя воспитывает только мать, она обычно берет на себя обе функции, но, сами понимаете, в таком случае нельзя их обе выполнять в полной мере.

Итак, иными словами, именно истинно отцовское влияние в первую очередь помогает ребенку двигаться, достигать чего-то. В отцовской похвале для ребенка очень важна ее объективность: что отец не просто скажет «Молодец», а похвалит за что-то конкретное, проявив настоящий интерес к делам ребенка. Среди качеств, которые дети ценят в своих отцах, на первом месте идут такие, как рассудительность, ум, умение решать проблемы и ответственность за всю семью. Для ребенка очень важно отца именно уважать. Это большая ответственность. Если мать ребенок обычно любит «безусловно», то отца он всегда оценивает как личность. Например, большинству детей интересно знать о делах и успехах отца, важно гордиться ими.

День матери – безусловный праздник, но если вы всей душой любите папу, можете и ему крем для рук прикупить, или чай, или картину по номерам… Хотя лучше все же набор инструментов, чтобы полочку прибил, о которой так давно просит мама. Не выбирайте дни календаря, чтобы оценить влияние на себя семьи, любите всех сегодня и сейчас.