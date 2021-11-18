Ну и гад же ты…

Недавно звездой соцсетей стала обезьянка породы шимпанзе по кличке Сугрива из Америки. Хозяин научил питомицу пользоваться смартфоном и создал для нее аккаунт в Instagram. С этого времени «зависать» в соцсети стало любимым времяпрепровождением смышленой обезьянки. Причем она не просто пролистывает ленту, а осмысленно выбирает контент со смешными снимками сородичей, лайкает понравившиеся фотографии. Так является ли умение пользоваться гаджетами признаком высокого интеллекта?

Все знания человечества, накоп­ленные за века, сегодня запросто помещаются в кармане, одно маленькое устройство открывает огромный мир информации, дозированное количество которой еще буквально пару десятков лет назад мы могли получить лишь в библиотеках. Мы живем сегодня в мире бесконечного и беспрерывного потребления информации. Гуглим неизвестные понятия и термины, изучаем неизученное, познаем непознанное, получаем свежие мировые новости в режиме нон-стоп. Общество потребления вышло на качественно новый уровень – информационный. Вот они, казалось бы, безграничные возможности для интеллектуального саморазвития и образования: пользуйся – не хочу.

Поистине лень – двигатель прогресса. Она стала в какой-то мере корнем многих полезных изобретений человечества: автомобили, стиральные машины, пылесосы, а теперь уже и роботы-пылесосы, пульты дистанционного управления и многое другое создано, чтобы потворствовать нашей лени. Современная техника взяла на себя большинство рутинных функций. Существенное сокращение бытовых обязанностей в свою очередь привело к мышечной дистрофии и ожирению (этим в частности страдают наиболее прогрессивные и технологически развитые страны). Потому что нет худа без добра и наоборот.

Дистрофию же интеллекта и информационное ожирение вызывает беспрерывное пользование интернетом. Информация – это, конечно, хорошо, но не любая ведь. Говорят: мы есть то, что мы едим, а информация – тоже своего рода продукт. Человечество переедает информацией сомнительного качества – легкоусвояемой, но бесполезной, а порой и вредной для мозга.

Информация превратилась в фастфуд, нацеленный на невзыскательного потребителя. Действие такого контента для мозга сравнимо с действием быст­рых углеводов для организма.

Но сомнительный контент – лишь часть проблемы. Пассивное поглощение информации, даже качественной и полезной, научной и образовательной, ведет к утрате критического мышления и в целом к отупению. Интернет заменил память, смартфон – таб­лицу умножения. Зачем напрягать свои дражайшие извилины, если гугл даст за секунду ответ на любой вопрос? Таким образом человек теряет способность думать, размышлять, анализировать, решать сложные задачи.

Молодому же поколению потеря когнитивных способностей не грозит, они у них попросту не успевают формироваться. Многие ли представители поколения Z сегодня в силах самостоятельно написать сочинение (пусть даже художественное, не говоря уже о мало-мальски аналитическом тексте) объемом длиннее поста в соц­сети, да и способны ли дочитать до конца пусть даже эту самую колонку? Тексты становятся короче и проще, мышление превращается в линейное, а восприятие мира – в лайково-дизлайковое.

Нейропсихологи называют это явление цифровым слабоумием или информационной псевдодебильностью. И это не колкая игра слов, а диагноз, который означает нарушение когнитивных функций, разрушение важных участков головного мозга благодаря активному использованию цифровых девайсов, прежде всего смартфонов. Ученые выяснили, что изменения, которые происходят в мозге, очень напоминают старческое слабоумие или деменцию – разрушение участков лобной доли мозга, которые ответственны за принятие решений, эмпатию, коммуникацию и прочее. Снижение функциональности мозга ведет также к тому, что перестает работать видение будущего, человек теряет способность задумываться о том, что ему делать, как поступать. А здесь уже и гугл беспомощен: он не подскажет, как жить дальше.

Не зря разработчики тех самых ультрасовременных гаджетов ограничивают своих же детей в пользовании девайсами. Потому что они не разучились мыслить аналитически, они знают: мы приходим в этот мир, чтобы познать его, а любые устройства, которые делают это за нас, автоматически лишают человека статуса «царя зверей».