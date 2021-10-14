Не списывайте идеальное себе в тетрадь

Как-то стыдно сегодня не иметь пассивный заработок, не быть записанным на курсы кройки и шитья собственной линейки нижнего белья, трейдинга или, на худой конец, не посещать мастер-классы по изготовлению зеркальной глазури для тортиков. В приличном обществе, скажем, женщина за двадцать и даже за тридцать, да чего уж там, за сорок просто обязана подписаться на рассылку сообщений в социальной сети по «магической уборке», «магии утра», «жизни в стиле хюгге», «жиросжигателям». А еще хорошо бы организовать собственные курсы онлайн, рассказывая людям «как надо». Не забываем смотреть курс биткойна. Уж если Илон Маск в них вложился. Если последние предложения для вас белый шум, то вы рискуете оказаться на обочине жизни.

Вот я люблю полежать на диване, мне не стыдно в этом признаться. Я не отдыхаю, практикуя йогу и пожевывая сельдерей. Иногда мне хочется шоколада. Я люблю свои занятия и, даже если они не приносят мне доход, не сокрушаюсь и не начинаю просчитывать, где бы дать рек­ламу моим вязаным зверятам, чтобы продажи пошли в гору. Да, мне не всегда нравится мое отражение в зеркале, но я поступаю чисто по-женски и говорю себе в стиле Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом завтра». Ведь пока я пытаюсь достичь того, что навязывает мне общество, в частности, социальные сети и их пузырьковый эффект (об этом чуть ниже и чуть подробнее), моя жизнь проходит мимо.

О пузырьках. Замечали, что стоит вам о чем-то сказать, ввес­ти в поисковую строку запрос всего раз, вам это и будут предлагать во всплывающей то тут, то там рекламе минимум месяц. Я не буду вдаваться в тон­кости отслеживания вкусов потребителя по сети, но думаю, что вы со мной согласитесь: технологии «втюхивания» сегодня на высоте. А так как современный человек с телефоном в руке особо ничего не производит, то и продавать что-то материальное ему сложно. На лидирующие позиции сегодня выходит инфобизнес: психология, воспитание, воздействие на других людей, детей. Чтобы заработать и при этом особо ничего не производить, можно просто за деньги рассказывать всем, как надо жить. Такие лекторы называют себя коучами и постоянно озаряют нас, доверчивых «учеников», своими «инсайтами». Они вдохновляют, зазывают ценой за одну консультацию или лекцию, «равной чашке капучино». Но не советую торопиться слушать их, ведь если у ящерицы потерянный хвост отрастает, то это не значит, что она может советовать кролику отбросить хвост, если его сцапает волк. Поэтому все эти запросы на прослушивание «бесплатных» лекций вряд ли могут развернуть реку вашей жизни в иное русло. Я не говорю о том, что пробовать нельзя, я не говорю о том, что учиться не стоит. Я говорю о том, что, когда вы учитесь, пытаетесь заработать деньги, подумайте: куда и когда вы их потратите, будет ли у вас на это время?

Может, вы пчелами хотели всю жизнь заниматься, а вас через интернет настойчиво пытаются научить строительству домов просто потому, что вы об этом говорите со своим другом-­каменщиком.

Есть знаменитая книга о том, что в три года ребенка развивать уже поздно, есть мнение, что после тридцати человек уже сложно обучаем новому. Но мне кажется, что у каждого свой темп развития, принятия чего-то нового. Все эти коучи обещают вложить в нас все необходимые знания буквально за семь дней или даже часов. Я думаю, не стоит искать столь быстрых знаний. Опыт, время, вдохновение сделают свое дело. И если вы реально хотите полежать, а ваша подруга делает в это время бизнес и смот­рит на вас косо… Покажите ей фигу и скажите, что жизнь у вас одна и вы не собираетесь за всеми успевать. Сейчас вам нужен отдых от суеты. Перестаньте листать ленты социальных сетей и смотреть, как там живут ваши родственники, заклятые друзья, одноклассники. Не стремитесь успеть за всеми, живите реальной жизнью. Не стоит равняться на «идеальную картинку», гоняться за призрачным счастьем. Необязательно всему и всегда учиться, лучше применять свои знания на практике, использовать полученные навыки с умом. Пусть их будет немного, но они будут действительно на пользу вашей жизни.