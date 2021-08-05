Не Мавроди единым, или о доверчивости людской

Мне всегда казалось, что люди, которые выжили в лихие 1990-е, закономерно с опас­кой относятся ко всякому, кто предлагает превратить их кучку кровных денежек в две кучки кровных денежек. Вот так вот просто – под бешеные проценты за максимально короткий срок. Ведь эти люди, выходцы 90-х, своими глазами видели, что стало со всякими ваучерами, «Хопер-инвестами», МММ и прочими проектами, единственной целью которых было обогатиться за счет идиотов с деньгами, которые некуда деть. Мы же видели, все видели, сколько миллионов человек остались ни с чем. Море слез, разбитых судеб, выброшенных на улицу из собственных домов людей... Зачем? Во имя чего? Чтобы сегодня, спустя пару десятков лет, потомки тех обездоленных, прочитав на заборе «превращу доллар в десять долларов за полгода», вновь снимали с себя последние трусы в надежде обогатиться?

Неужели кто-то до сих пор верит, что деньги можно сделать из воздуха, просто отдав их «умному» дяде? Неужели кто-то всерьез рассматривает вариант, при котором можно отдать чужому незнакомому человеку 1000 долларов и получить в два раза больше за пару месяцев? Ни одна законная деятельность не приносит сверхдохода, а чтобы этот сверхдоход был, необходимо вкалывать и собственными руками его создавать.

К сожалению, мошенников сегодня действительно много: кто-то продает «верблюжьи» одеяла из дешевого китайского синтепона, кому-то впаривают пластиковые окна втридорога, а кто-то становится обладателем «элитной» дешевой посуды с перебитыми знаками. Во всех этих случаях важная особенность, их объединяющая: везде виноват покупатель. Виноват и раскаивается за собственные доверчивость и глупость. Но!

Если, заглядывая в 1994-й, когда случилась «МММ» и миллионы человек понесли в эту структуру деньги, я наивно полагал, что постсоветские люди просто имели низкую финансовую грамотность, поэтому и купились, то затем наступил 2011 год, и что мы видим? У «МММ» случается ренессанс! Казалось бы, все тот же человек делает все те же вещи, причем, насколько я помню, он даже не скрывался и прямо заявлял о том, что «МММ» – это финансовая пирамида, а все вложенные деньги могут исчезнуть в любой момент! Ну кто, скажите, в здравом уме отдаст ему свои кровные и честно заработанные? Как оказалось, отдаст: люди опять понесли деньги в... «МММ»! Кончилось это тем же, что и в 94-м. В тот момент я подумал, что подросло новое поколение, которое было еще незнакомо с финансовыми пирамидами.

Проходит еще несколько лет, и вот очередная махинация, такая явная и открытая, так похожая на «МММ», будто ее клон, но люди снова наступают на излюбленные грабли. Народ со всего постсоветского пространства, оказалось, так и не смог научиться быть чуточку хитрее и включать голову. А сегодня в долгах как в шелках, продав и профукав квартиры не только свои, но и родительские, они снимают свои крокодильи слезы на видео и выкладывают в интернет, прикрываясь плачущими детьми, которым (вот неожиданность) теперь совершенно нечего есть! Вместо того чтобы признаться в собственной тупос­ти, ищут виноватых на стороне, хотя и сами ничем не лучше этих мошенников: за каждым таким обманутым дурачком стоят еще несколько человек, которых они затащили в организацию уговорами и обманом, надеясь, что вовремя смоются, получив барыш и оставив других у разбитого корыта. Не получилось, не «фартонуло». И поделом, милости прошу на четыре работы отрабатывать долги: может, природа сжалится и сгенерирует в вашей ДНК небольшое дополнение, благодаря которому потомки будут не так безнадежно тупы и легкомысленны.

Народ, фраза «бесплатный сыр только в мышеловке» была написана слезами людей, которые не отдавали отчет ее важнос­ти и смыслу. И если вам предлагают «100% рабочий стартап, а от вас требуется только вложение», ваши ноги должны уносить вас от этого человека как можно дальше. Пора бы уже понять и постичь этот маленький финансовый урок: ничего не дается даром, без усилий и просто так. Держите себя в руках, следите за своими близкими и не верьте, если кто-то рассказывает вам о баснословных прибылях, предлагая принять участие в мегаприбыльном деле. Не становитесь печальной статистикой и очередным Буратино.

Покуда есть на свете дураки,

Обманом жить нам,

стало быть, с руки.

Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь –

И делай с ним, что хошь!