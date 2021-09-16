Несколько лет назад у одной знакомой внезапно «затикали часики», и она приняла твердое решение родить для себя, потому что тиканье этих часиков стало просто невыносимым. Объявила девушка об этом во время задушевного разговора, в котором я и наши общие друзья узнали, что у нее, оказывается, венец безбрачия и вообще ей на роду написано быть одной, и карты, и гадалка подтвердили. Но ребеночка-то хочется, и дилемма эта решается довольно просто – найти подходящего кандидата. А уж потом она как-нибудь ребенка на ноги поставит.

Да, судьба у нее такая: бабушка вырастила ее мать без супруга, мать вырастила ее в одиночку. Стало быть, раз на роду у всех написано жить без мужа, то ребенка родить для себя даже без попыток наладить нормальную семью – лучшее из решений. В скором будущем попался достойный генетический носитель, а через 9 месяцев появился ребенок, в свидетельстве о рождении которого в графе «отец» стоял прочерк. Девочка «получилась» без преувеличения чудесная: умница, красавица – звонкий колокольчик с ямочками на щечках, волосы русые, глаза – как небо, большие, голубые.

Красивые глаза, которые ребенок от рождения боится поднять. Потому что в ее жизни одни упреки. В ее маленькой жизни только два человека – мать и бабушка. Первая проводит все время на двух работах, чтобы собрать малышку в школу, купить ей ранец, ручки-тетрадки, форму на физкультуру. Вторая – старый и больной человек, у которого постоянно скачет давление. Разумеется, из-за внучки.

Сходить вместе с одноклассниками в кино? Дорого, доча, на такие глупости деньги не тратятся. Кружок для рисования? Бассейн? Каток? Да ты совсем ополоумела, внученька, мама деньги не рисует, а зарабатывает тяжким трудом. Ты уже обязана такие вещи понимать! Мороженого хочешь? Еще ангиной заболеешь, кто потом тебя лечить будет? Бабушка? А еще она не такая, как все. Ненормальная. Необычная. Слишком тощая! Приходится перешивать одежду. Слишком быстро растет! Вещи приходится часто менять. И волосы у нее редкие и ломкие. И ноги кривые. И косолапит она ужасно. А уж какая неаккуратная! В лагерь ей, кстати, тоже нельзя, она забывчивая и рассеянная. Грязнуля, криворучка, неряшливая – опозорит там всю семью.

Гулять ребенку нельзя, потому что матери нет дома, а у бабушки гипертония. Одной никуда ходить нельзя, потому что «ты же совершенно безответственная, еще убьешься где». То, что другие дети получают просто так – фломастеры, краски, красивые тетради, пеналы, этой девочке дарят на дни рождения и по праздникам. Живут они по сей день в маленькой двушке старой планировки: бабушка в зале, дочка с мамой в спальне на 12 квадратов. Мама, несмотря на наличие двух работ, деньгами не усыпана, бабушка... сама себе хозяйка. В итоге у ребенка нет ничего, чем могут в ее возрасте похвалиться сверстницы: ни друзей, ни телефона, ни красивых одежек, ни-че-го.

В последний раз, когда мы встречались в одной компании, она пришла с дочкой: нормальный, неглупый ребенок, который радовался подаренной шоколадке так, будто ей вручили не плитку «Нестле», а билет в «Диснейленд». Они так и живут – по средствам. Когда есть деньги только на самое необходимое. Не голодают, не ходят с голым задом, но... Ведь ребенок фактически не видит детства – затырканный, без собственного мнения, придавленный авторитарностью двух женщин, одна из которых – уставшая, фактически без свободного времени дама, а вторая – суровая бабушка из эпохи Союза с каптоприлом во всех карманах. И у меня появился закономерный вопрос: мода на «дал Бог зайку, даст и лужайку» когда-нибудь закончится? Ну ведь не даст же, если сама не сможешь. Если изначально ничего нет. Какой смысл продолжать род несчастных, уставших, ничего не видевших в жизни женщин, которые не в состоянии подарить любовь даже собственному ребенку? Которые не умеют хвалить его, вдохновлять на свершения, мотивировать на развитие, поощрять за успехи.

Какой смысл сознательно, как говаривала моя мама, «плодить нищету», заводить дочь, как хомяка, «для себя», если ты не можешь обеспечить ему ни хорошего детства, ни комфортного взросления? Если твоя дочь будет просить купить у тебя арбуз, а на него банально нет денег. Если твоя кровиночка хочет в кино и лагерь, а ты отказываешь под надуманными предлогами. Если ты стираешь ее личность и превращаешь самого главного человека в своей жизни в запрограммированного на моральные страдания и саморазрушения существо. Разве нормально, что ребенок с раннего детства не знает семейного тепла, любви и ласки, но уже усвоил слова «судьба такая»? И если уж вам «на роду написано», может, стоит переписать этот замкнутый круг?