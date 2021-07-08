Молчание – золото?

Не надо страдать, что сейчас начнется очередная лекция по поводу пользы или вреда телефонов, планшетов и так далее. И все же мои мысли вслух связаны с «цифрой». Точнее будет сказать, с тем, во что она превратила многих. Страшно, что люди забыли о том, что они не одни «на этом празднике жизни». Серьезно: буквально все перестали замечать окружающих. То, что на улицах, в магазинах и в общественном транспорте все ведут разговоры с родными, друзьями, знакомыми, уже давно норма. Но как это делается?

Прекрасно, что в пару секунд можно решить любой вопрос и найти нужного в данный момент человека. Но почему необходимо порой чуть ли не всему городу быть в курсе подробностей чьей-то приватной жизни, не ясно. Я сейчас о том, что нередко это не телефонный разговор, а лопание, не щадящее ни своих голосовых связок, ни чужих «слуховых аппаратов». Что это за беседа такая, которую слышно в радиусе нескольких городских кварталов?

Но даже если децибелы не у критического уровня, проходя мимо можно невзначай услыхать кусочек чьей-то сокровенной тайны. Хотя некоторых, мне кажется, это абсолютно не беспокоит. Отошли бы в сторонку и обсуждали насущные проблемы. Нет же, потянемся в супермаркет, чтобы все его покупатели, продавцы, охранники и кассиры были в курсе всех наших дел. При этом так еще увлечемся беседой, что всякий проходящий мимо или идущий навстречу непременно схлопочет корзиной по бочине или ноге, а в очереди обязательно так достанем впереди стоящих, что они забудут о предмете своего разговора.

Однако самая «крутость» – беседы в общественном транспорте. Как-то ехала в полупустой маршрутке и была вынуждена «прослушать курс» медицинской тематики. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что после пятого повтора одной и той же мысли о том, что «быть такого не может – у тебя на руках все анализы», начала нагло косить в сторону говорящего. Благо, пассажир этот проехал всего лишь три остановки и прервал звонок, сообщив собеседнику, что пора выходить. А недавно одна особа, сидящая на соседнем кресле, обсудила рабочую проблему с пятью коллегами, рассказав каждому все подробности истории (как можно догадаться, одни и те же). Согласитесь, ни о какой «матери учения» речь здесь идти не может. Хотелось либо покинуть маршрутное такси (увы, такой возможности нет – домой надо добираться), либо достать наушники и порадовать уши любимыми музыкальными композициями. Даже если играть в дороге в игры или смотреть (читать) что-то в интернете, полностью сосредоточиться из-за нескончаемой трескотни едущих рядом не получается.

Спрашивается: зачем доставлять подобные неудобства окружающим? Неужели благодаря пятикратной озвученности проблема решится в мгновение ока? Или эти 15-20 минут, затраченные на дорогу, могут как-то повлиять на скорость ее исчезновения? Разумеется, нет. Это время лучше было бы потратить на спокойное, сосредоточенное обдумывание: какие шаги предпринять, с кем проконсультироваться, к кому обратиться за помощью. А уже дома звонить конкретным людям, которые могут повлиять на ситуацию, предоставить реальную поддержку. Но зачем, если посторонние должны узнать о чьей-то непорядочности и о том, что «никаких контрактов с ней не нужно заключать» (хотя, предположу, ни один пассажир в маршрутке понятия не имел, с кем это «с ней» и, тем более, что за организация). А заодно с этой повторенной бесконечное число раз фразой получить информацию о том, кому уже поступили звонки и что по этому поводу было сказано. Честно говоря, перемалывание из пустого в порожнее, а не решение вопроса. Смысл? Никакого. Моральная поддержка? Вряд ли. Понимаю, что человека гложет изнутри, когда не все гладко, но делиться с совершенно непричастными к этому довольно глупо. А представьте, когда человек едет от конечной до конечной и всю поездку что-то обсуждает по телефону. Подруга рассказала, как однажды молодой человек совсем не тихо делился с кем-то информацией о предстоящей свадьбе: сколько денег собрали, как и где заработал, размер взятого кредита («так как не хватило»), сколько кто обещал подарить и так далее. Да, никто не спорит, событие радостное. Но оно личное и вовсе не должно становиться достоянием всех и каждого.

P.S. Пусть вы и негромко говорите в трубку, но все равно находитесь в общественном месте. Давайте же стараться все (особенно что-то важное) решать конфиденциально, без привлечения масс. Это будет хоть и небольшим, но все же уважением окружающих.