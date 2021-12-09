Меркантильные тараканы

С разной степенью пошлости девушки в своих инстаграмах посылают окружающим обещание чего-то приятного с помощью различных красивых жестов, соблазнительных поз и престижных видов. Они действительно проявляют нешуточную фантазию при создании своих публикаций фото и сториз. Казалось бы, даже десятой доли той красоты должно было бы хватить, чтобы вокруг девушки возник хоровод из желающих ее внимания кавалеров. А на самом деле все обстоит не совсем так. Люди могут увидеть в ее публикациях коктейль из смеси тщеславия, самолюбования и удовольствия человека, который наслаждается производимым им впечатлением. Многие вообще увидят ее стремление монетизировать свои внешние данные. Реалистично мыслящий мужчина, который рассматривает ту или иную девушку в качестве потенциального партнера, видит не только ее фигуру, губы, но вглядывается в ее глаза. И видит, как в голове девушки округляет нули и ведет свою бухгалтерию целый штат юридически подкованных и алчных тараканов.

Тараканы есть у каждого человека в голове, но у некоторого типа девушек там находится жестко настроенная компания по продаже вместо сердечных дел. Тараканы этой фирмы измеряют деньгами ценность всего, высчитывают, с кем выгоднее проводить время, куда вложить и как правильно презентовать свой бездушный товар, как лучше настроить механизм эффективного всасывания денежных средств.

Красивых (реально красивых) девушек вокруг становится все больше, но толпы поклонников не осаждают вожделенную крепость. Многие из прекрасных дам стали особо никому и не нужными. Девушек с бухгалтерией в голове парни не хотят видеть рядом с собой, ведь, с одной стороны, они реалистично понимают, что не «потянут» ее финансово, потому что пределам финансовых желаний не будет границ. С другой стороны, было бы ради чего «тянуть». Отношения с меркантильными девушками – то еще удовольствие. А с третьей стороны, современные парни в принципе не готовы слишком рьяно добиваться девушек, но это уже отдельная тема для разговора.

Почему современные парни не добиваются красивых девушек?

Сейчас все больше мужчин, которые живут по «новым» правилам, полностью или частично перешли на новую модель в общении с девушками. Современные инстаграмные психологи убедили парней, что девушка либо будет, либо не будет получать эмоциональное удовольствие, независимо от подарков и безумств в виде «миллиона алых роз». Вдобавок к этому в современных отношениях приветствуются равные старания в деле взаимных вложений в общение. Не в том смысле, что люди теперь все высчитывают и мелочатся. А в том смысле, что они должны видеть взаимные старание и заинтересованность. А ситуация, когда один из партнеров вкладывается, а другой позволяет в себя вкладывать, уже не устраивает современную молодежь.

На баланс значимости мужчины начинают обращать внимание уже на первых этапах общения. Если девушка не подает достаточных сигналов для сближения, мужчина предпочтет оставить развитие общения с ней в подвешенном состоянии, даже если она ему очень нравится, даже если она ему кажется на данное время лучшим и самым желаемым вариантом.

Да, меркантильные тараканы в голове – это глубоко личное дело, и любая девушка вправе распоряжаться ими, как ей вздумается. Пусть небольшое количество останется, конечно. Не без этого. И умение презентовать себя в соц­сетях в наше время тоже почти обязательным стало. Но не стоит делать такой чересчур явный перекос в тему поиска выгоды. Психологи советуют: выгоните некоторую часть отвечающих за меркантильность тараканов. А на освободившееся место приглашайте тараканов, отвечающих за творческое легкое сумасшествие, душевную теплоту, благотворительность и глубинные общечеловеческие ценности. Те девушки, чьи тараканы в голове занимаются теплыми, душевными чувствами, долго в девках не сидят. И их быстро разбирают, если вдруг они освобождаются.