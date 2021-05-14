Любите ли вы современные фильмы о войне?

В целом фильмы о войне, снятые в разное время, можно более-менее сгруппировать по периодам и тематике. В 1940-1950-е годы упор делался на массовый подвиг, самоотверженность советского народа, когда герои не раздумывая бросались грудью на амбразуру ради всеобщей победы. Начиная с 1960-х в центре внимания человек, прошедший все ужасы войны, человек со сломанной судьбой, но несломленный духом: «Судьба человека», например, или «Иди и смотри». Фильмы 1990-х и 2000-х интересны тем, что затрагивают темы, которые были закрыты для советского кинематографа: штрафбаты или роковые ошибки главнокомандующих.

Современное же творчество – сборная солянка…

Что представляет из себя большинство нынешних «шедевров»? В основном это бескровное выхолощенное кино, часто с дополнительной (но далеко не второстепенной) любовной сюжетной линией: раненый солдат попадает в военный госпиталь, за ним ухаживает медсестра, непременно молодая и крайне приятной наружности, с аккуратными тугими косичками под накрахмаленной пилоткой, ну и дальше по заезженному сценарию – неудержимые чувства, страстные поцелуи под свист пуль и взрывы гранат, прощальная ночь где-то в поле на разложенном кителе…

По работе часто общаюсь с теми немногими ветеранами, которые еще в силах поделиться воспоминаниями о войне. О голоде и о том, как радовались мерзлой картошке, слышала, как от антисанитарии и холода дети умирали на руках у матерей – тоже, рассказывали даже об оторванных снарядами конечностях боевых товарищей. Но ни от одного не слышала о делах сердечных, им там просто нет места.

Потому что война – не романтическое приключение, а страшная трагедия, людские страдания и кровавые потери.

Отдельно стоит отметить и «достоверность» некоторых картин, которые пытаются позиционировать себя как основанные на реальных событиях. На ум сразу приходит «Т-34», где героине дают дневной отгул из концлагеря (удивительно, что не месячный отпуск с матпомощью…). Режиссер и автор сценария Алексей Сидоров ставил задачу «рассказать историю войны так, чтобы увлечь молодежь и не вызвать противоречий у тех, кто еще хранит Великую Отечественную в своей памяти». Получилось реализовать замысел? Спорно…

Почему же современным режиссерам так трудно снять достойное кино о Великой ­Отечественной войне?

Возможно, потому что нынешние творцы вынуждены опираться на вторичные знания, полученные из книг и более ранних кинолент: у них практически не осталось возможности проконсультироваться со свидетелями и участниками тех событий.

Опять же, нынешнему поколению режиссеров уже сложно воспринимать участников боевых действий как многогранных личностей со своими особенностями и недостатками, в нашем восприятии это безусловные герои, по­этому чаще они показаны нарочито идеализированно и однобоко. Куда более сложными выходят образы фашистов – здесь в красках прорисованы все оттенки низости, подлости, жес­токости и зла. А возможно, хорошее кино не выходит и потому, что в попытках удовлетворить запросы требовательного зрителя, удивить аудиторию режиссеры и сценаристы идут на всевозможные ухищрения, разбавляя и перенасыщая картины романтикой, экшеном, яркими спецэффектами и современной компьютерной графикой. Но это все подчеркивает лишь одно: на экране не настоящая война, а лишь бездарная игра в прошлое.