Кто сильнее

22 октября во всем мире отмечают международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин. Как бы странно и смешно это ни звучало, такой праздник действительно существует, пускай и неофициально. А вот то, что он совпадает с днем заикающихся людей, мне кажется не просто совпадение.

С того момента, как узнала о такой дате, не могу выбросить ее из головы. Тут, как говорится, и смех, и грех. Со всех сторон из всех источников так и льется сейчас модное слово «абьюз». А что это такое, этот абьюз, никто особо разбираться не хочет.

Ты не помыл тарелку за собой? Абьюзер. Ах, ты считаешь, что я слишком громко смотрю сериал ночью? Абьюзер. Что значит ты после ночной смены устал? Абьюзер.

Женщины не меньше мужчин совершают психологическое насилие над партнером в отношениях, а зачастую и больше, ибо общение и выстраивание коммуникаций – стихия женщины. Именно она создает домашний уют, окутывает теп лом, любовью и лаской родных. И именно она может все дотла сжечь в одночасье.

Так уж вышло, что женщины хоть и слабый пол, но проблемы у них как-то сложнее переносятся. А если эмоции зашкалят, тут не миновать беды: и алкоголизм женский не лечится, и агрессия женская всеразрушительная.

Это, как правило, проявление эгоизма, нехватка любви и как следствие – неумение выстраивать качественное взаимодействие с партнером. Это следствие неумения реализовывать свои психологические потребности в отношениях. Так пишут в модных журналах. А как их строить-то, эти отношения, если наших мужчин растят... женщины.

Я столько людей узнала за свою жизнь. Да, пусть мне не сто лет, но мой круг общения рос в геометрической прогрессии начиная с 9-го класса. И с точностью могу сказать: иногда женщина не только страшнейший манипулятор и агрессор, но и виновник всех бед.

Была у меня история. Сижу на кухне у знакомых, пью чай с хозяйкой квартиры. Говорим о том, о сем. А ее сыновья и муж в большой комнате столы расставляют к празднику. Назовем ее А, чтобы никому обидно не было. Ничего не предвещало беды. Горячий чай и непринужденная беседа. Выходит А в коридор, и тут раздается душераздирающий крик, вопль, я бы сказала, словно умер кто-то, не меньше. Я влетаю в зал, моя знакомая в истерике кинулась на пол рыдать, а все стоят в недо умении. Знаете, что произошло? Столы поставили не так. Точнее, не так, как хотела А. И нет чтобы сказать, мол, так вот и так, давайте повернем по-другому, нет, начался припадок самый настоящий. Только спустя время я узнала, что А эта – страшнейший манипулятор. Вот сын захотел задержаться немного, а никак, у мамы вот сердце прихватило, и она с придыханием: «Сынок». Уже дрожащей рукой к корвалолу тянется. Муж договорился с товарищами вечером в гараже «посидеть», но этому не суждено случиться – у нее будут страшнейшая мигрень и головокружение. Но если он все-таки пойдет, негодяй, она дождется его в коридоре и будет кричать, словно глашатай, на всю округу, как у нее болят голова, сердце и прочий набор органов.

К чему такой рассказ? Быть может, вы узнали в этой истории свою знакомую? Вспомнив всю эту ситуацию, я задумалась еще больше: а какая она, эта женская агрессия? Начала я исследовать эту тему и наткнулась на внушительный список эмоциональных истязаний. Там и шантаж, и порча личных вещей, и копания в телефонах, и «перевод стрелок», и ограничение круга знакомых, и унизительное отношение тет-атет, а на публике чрезмерная забота, резкая смена поведения… Я могу продолжать бесконечно. Тут примерно на середине списка я начала узнавать себя, и мне стало стыдно, откровенно говоря.

Получается, женщины и впрямь, что называется, «пилят» своих мужчин? Мужчины тут единодушно кивают головами: мол, да-да. А женщины, замахиваясь на своего мужчину со взглядом коршуна, обычно спрашивают: «ЧТООО ты сказал?»

Если перефразировать, то очень часто случаются ситуации, где именно женщины приводят к конфликту. Тут я не умаляю доли мужского вклада в этот стресс, но раз уж речь пошла о мужской нервной системе, продолжим. Женщины не считают, что своим поведением хоть как-то манипулируют мужчинами, а даже на оборот, считают это проявлением эдакой любви.

Например. Приходишь домой уставшая, без сил: 12 часов за кассой отстояла и просто валишься с ног. Открываешь дверь в надежде на спокойный, тихий вечер в кругу семьи или даже на что-то более романтичное, а тут тебе на… башмаком по темечку. И муж улыбается, любимая пришла, соскучилась. Так вы себе это представляете? А выглядит со стороны это именно так. Я тебя люблю, потому истязаю морально. Люблю тебя – и ошарашу такой сменой настроения, что ты навзничь рухнешь.

Милые женщины, берегите своих мужчин. Мужской мир и так полон агрессии и конкуренции, и так хочется возвращаясь в «безопасное» место – свой дом, чтобы в нем отдохнуть, восстановиться и быть готовым к новым «схваткам в социуме», наполниться энергией любви женщины, вдохновиться на новые подвиги ради своей Музы.

И так реально печально, когда дома мужчина вместо ожидаемого получает лишь новую порцию агрессии, конкуренции и прочего негатива.

И совершенно логично, что с каждым разом ему все меньше и меньше желается возвращаться домой, а все больше и больше мечтается найти безопасное и уютное место для отдыха. Так и рождаются мысли об измене, в основе которых не поиск интима как такового, а поиск уюта, принятия и тишины. В конце хочу сказать: с праздником, мужчины! Держитесь, и хорошего настроения!