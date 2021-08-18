Коневоды и коногоны

В нашем так называемом гражданском обществе – виртуально и наяву – прошлым летом немало появилось коневодов. А также оленеводов, овцеводов, козоводов, свиноводов, собаководов. Но ни те, ни другие так и не стали специалистами-охотоведами дикой и местами озверевшей стаи. Однако следует признать, что функции коноводов и даже коногонов, управлявших стадами и табунами на расстоянии – удаленно и дистанционно, они выполняли старательно.

Но год прошел, и многие собранные заокеанскими ковбоями на экзотическое для Беларуси родео жеребчики, мерины и кобылки не захотели чувствовать себя заарканенной скотиной, разорвали удерживавшее долларовое лассо. Другие не смогли избавиться от перехватившей их сознание петли обещаний о лучшем корме, серебряной сбруе и драйвинге на престижных площадках Европы и мира, поэтому бьют копытом, косят лиловым глазом в расчете на теплое стойло в приличной конюшне. Третьи, уцелев от уличной выбраковки, потянулись цугом в бега на ближайшие демократические пастбища, где сами себя объявили кучерами в изгнании, забыв, что с изгнанными форейторами делают то же, что и с загнанными их подопечными.

Все мы, конечно, немножко лошади, как заметил очень даже революционный поэт Владимир Маяковский, но «каждый из нас по-своему лошадь». Так и с нашими мустангами. Это они, говоря словами Владим Владимыча, «Пели будто: – Гриб. Грабь. Гроб. Груб». Основная же масса белорусов, оказавшаяся в роли невольных наблюдателей ужасного и кровавого конкура, со страхом думала: «…и стоило жить, и работать стоило?»

Кто еще сегодня не понимает практическое значение государственного суверенитета и независимости Беларуси, окруженной «демократическими» Литвой, Латвией, Польшей, Украиной! Те же коноводы из прерий, как ни подкидывают сенца и отрубей, а удержать поголовье в загонах свободы и процветания в этих странах не могут. А потому шлют ограниченный свой контингент в камуфляже, близко к сердцу воспринимая строки из государственных гимнов: «Ещэ Польска не згинэла…» и «Ще не вмерла Украині і слава, і воля…»

Кто еще не уразумел, что жить по указке с далеких континентов, действовать по долбящим в неокрепшее темечко телеграммным строчкам взрослым и самостоятельным людям, а тем более отдельно взятым государствам не пристало.

Кто не убедился, что «демократия», усиленно экспортируемая дядюшкой Сэмом в различные регионы мира, – не суть единственно правильная разновидность государственного устройства. А тем более, когда вывоз не одобренного даже Черчиллем продукта приобрел такие чудовищные формы, продемонстрированные в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, Грузии, Украине, Литве. Вопреки утверждению Нестора Махно, анархия может быть только матерью хаоса. Неужели участники несанкционированных акций не поняли этого? Кака-­така демократия может быть, если агрессивное меньшинство прямо на улице или в подворотне борется за нее припасенными в гипермаркетовских ячейках для хранения клади камнями и тротуарной плиткой?

Истинно, по Гоголю: «…покамест говорил об ассириянах и вавилонянах, еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и, что силы есть, хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

Так не пора ли браться за ум и жить им своим, родимым? Ну не дураки же белорусы! Неужели сами не разберемся: что к чему, откуда, куда, зачем и кому это надо! Сумели же подняться над разожженными извне амбициями Воскресенский, Протасевич, десятки брестчан, гродненчан и минчан.

В Год единства стоит вспомнить строчку из некогда популярной песни «Когда мы едины, мы непобедимы». Давайте вспомним, сравним – и здравый смысл победит!