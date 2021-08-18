Из анекдота, думаю, очевидно, о чем пойдет речь – о стереотипах. Некоторые из них давно изжили себя, но усердно продолжают существовать в современном мире, изрядно отравляя многим жизнь. «Дети – это счастье», «Мужчины не плачут», «Все женщины мечтают выйти замуж», «Полные люди – добряки», «Без высшего образования станешь дворником», «Розовый цвет – для девочек, голубой – для мальчиков», список можно продолжать бесконечно…

Ноги многих стереотипов стран постсоветского пространства растут со времен самого крупного социально-экономического эксперимента в истории человечества – попытки построить коммунизм, уравнять всех и во всем. Отсюда главный из них: «Надо быть как все. И чтобы было как у всех». Помню, на новогодний утренник в детском саду я с родителями выбрала костюм красной шапочки, в то время как остальные девочки (по рекомендациям воспитателя) нарядились снежинками. Мне было лет 5, но я до сих пор помню косые взгляды слива­ющихся в одну сплошную белую массу одногруппников, а также их родителей. Для моего маленького сознания это был некий переломный момент. После утренника мама спросила, почему я стояла в сторонке как бедный родственник. Я тогда ответила, что мне было не по себе из-за того, что я выделялась (пусть и выигрышно) на фоне других. К маминой беседе о том, что каждый человек – индивидуальность, а самовыражение – это здорово, я тогда была не готова. Тот утренник еще на годы отпечатался в моем сознании, а покупая одежду, обувь или же прос­то заколки или канцелярские принадлежности, выбор делала в пользу «нравится мне, конечно, больше вот эта вещь, но нужно купить такую, как у Светки и Аленки». Счастья мне такой выбор не прибавлял. Лишь лет в 12-13 осознала в полной мере смысл той нашей с мамой беседы об индивидуальности и самовыражении. Жизнь заиграла новыми красками.

Еще один жизненный принцип, идущий из того времени: «А что скажут люди?» Им до сих пор с особым удовольствием руководствуются представители старшего поколения. Ох, и ­­досталось мне от этого убеждения! Как-то после ремонта в квартире захотела воспользоваться услугами клининговой компании: работа отнимала много жизненных ресурсов, времени, сил, да и желания разгребать постремонтные груды мусора не было. Это свое намерение я имела неосторожность озвучить. И тут меня забросали камнями: «Стыдно! Что скажут люди? Что ты за женщина, если сама не будешь убирать квартиру? Это показывает, какая ты никчемная хозяйка!» Да ладно! Времена, когда мужчина был основным денежным добытчиком в семье, а женщина обеспечивала тыл, прошли. Сегодня представительницы прекрасного пола работают наравне с мужчинами, занимают высокие должности, активно участвуют в общественно-политической жизни страны, что, скажем, еще полвека назад было более исключением из правил, нежели нормой. И если я заработала средства, чтобы воспользоваться услугами компании по уборке дома, вижу в этом только повод для гордости.

Или вот еще. «В таком возрасте ни детей, ни мужа! Что люди скажут? Мы-то знаем, что ты хорошая, а вот соседи подумают, что с тобой что-то не в порядке, раз еще в девках сидишь», – с завидной периодичностью летит в мою сторону. Отсюда вытекает еще один стереотип: «Каждая женщина мечтает выйти замуж». Опять привычка всех уравнять, но уравнять уже не просто во внешнем виде, а в желаниях и стремлениях, что еще страшнее, на мой взгляд. Кому откуда знать, о чем мечтает другой человек? Кто-то счастлив, делая головокружительную карьеру, кто-то – реализуясь в творчест­ве, для других смысл жизни в путешествиях и саморазвитии. Есть еще анекдот на эту тему: «Мечтаю ли я о замужестве? Бросьте! Я мечтаю кушать пиццу по ночам и не толстеть!»

Вывод из этого один: стерео­типы делают нас такими, как все. Никогда не делайте того, чего от вас ждут другие, вопреки своим желаниям – стремление соответствовать ожиданиям и стереотипам ограничивает человека и делает несчастным. А ведь каждый, как известно, счастлив по-своему.