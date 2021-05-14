Если хочешь быть хорош, наряжайся

Начать можно с одежды.

Понятно, что у всякого свой достаток, потому не все могут облачиться в шубы из натуральных мехов и кожаные куртки, костюмы и платья из дорогих тканей. Однако наличие не самого увесистого кошелька совсем не означает, что следует забыть о вкусе и об особенностях фигуры. Считается, что одежда красит, а не заостряет внимание на недостатках. К тому же, оригинальные вещицы можно найти в не самых дорогих магазинах, главное – выглядеть не отталкивающе, а привлекательно. Пусть вас не сопровождают восхищенные мужские взгляды, но и не стоит допускать, чтобы вслед вам оглядывались, ехидно хихикая или отпуская какое-нибудь нелицеприятное высказывание.

Ведь вряд ли у кого-то вспыхнет взрыв восхищения при виде весьма крупной особы в обтягивающем платье, демонстрирующем нескольких «гусениц», расположившихся на спине параллельно друг другу, или в брюках, над которыми со всех сторон нависает «пояс верности калорийной пище». Или, к примеру, совсем юная хрупкая особа на тоненькие ножки нацепит огромные кроссы, которые выглядят в два раза крупнее ее. Неужели это красиво? По-моему, нелепо и смешно. Да, у подростков есть четкое желание быть модными, но у них же и родители имеются, которые должны подсказать, что нехорошо смолоду начинать себя уродовать. Вкус же тоже можно и нужно прививать. Иначе так и будет, кто в лес, кто по дрова.

Конечно, всем хочется быть стильными, щеголять в актуальных луках, но это вовсе не предполагает, что на себя надо натягивать все, что предлагают модельеры в каждом сезоне. Хотя бы потому, что, во-первых, на улицах не такое уже количество моделей, а во-вторых, и моделей идеальных не бывает. Следовательно, подбирать стоит под себя.

Как бы ни нравился какой-то модный тренд, зеркало правдиво покажет, насколько ваша с ним (имеется в виду последний писк) «встреча» ошибочна. Вообще есть такое понятие, как «тип фигуры» (основных выделяют пять), и радует нас это или огорчает, но у каждого из них свои особенности, которые и диктуют, какую одежду в гардеробе следует предпочесть, чтобы «припрятать» что-то из данного природой или приобретенного по жизни, а другое показать.

Тем более что «такую вещь, как комбинаторность» никто не отменял, а сейчас в магазинах настолько большое разнообразие, что подобрать пару-тройку образов вполне возможно. Пусть их немного, но и вы в них будете себя комфортно чувствовать, и у окружающих не возникнет повода пошептаться: «Ну и вырядилась!»

Кстати, внешний вид молодых людей и мужчин сейчас тоже может вызвать по меньшей мере недоумение. В стремлении «догнать и перегнать» моду некоторые до такой степени перебарщивают, что их хочется отправить на цирковую арену, где они непременно вызовут зависть клоунов. Понятно, что спортивный стиль заполонил, но зачем же надевать укороченные донельзя штанишки некогда белого цвета с вытянутыми коленями и дополнять «образ»… красной сумкой, очень напоминающей женскую? Ну чем не Олег Попов?

Не слишком радует, и когда возрастной мужчина облачает нижние конечности в обувь неимоверно яркого раскраса. Что уж говорить о том, что зауженные брючно-джинсовые модели больше «к лицу» (или к другой части тела) молодежи. Куда, спрашивается, подевалась во всем золотая середина? Не стоит, мне так кажется, «трясти стариной», пытаясь вскочить в последний вагон, лучше одеваться по возрасту. Тем более что «неудачные ноги» встречаются не только у женщин. А помодничать запросто можно с помощью удачно подобранных рубашек, жилетов и пиджаков, пальто и шарфов.

Вот и получается, что наша верхняя «кожа» – показатель не всегда вкуса, а иногда и полного его отсутствия, граничащего с глупостью.