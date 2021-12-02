Детство, рассказанное под одеялом

Современные дети все больше времени проводят в интернете или за просмотром мультиков. Живое общение уходит на второй план, а родители все меньше проводят времени с детьми. Еще несколько десятилетий назад практически в каждой семье было правило читать вслух, рассказывать детям истории из книг или своей реальной жизни.

Сегодня даже школьники не всегда знают отчество мамы или папы, дату рождения, где они работают, не говоря уж о бабушках-­дедушках или более дальних родственниках. И хорошо, если где-то на антресолях пылится старый бархатный альбом – тогда хоть раз в пару лет его достают и, тыкая наскоро пальцем в пожелтевшие фото, сообщают юному отпрыску: это баба Нюра, а это дед Коля, а вот это на свадьбе у моей тетки – ишь, свекровь злющая какая стоит, не хотела мою тетку в невестки. Так, это Сашка из армии фото прислал, а это Натаха на море ездила... А это что, кто это? Хм, постойте... Это же меня папа на руках держит на выписке из роддома, кстати, бантик на конверте у меня был синий – мальчика ждали, а тут я родилась, ну и решили не покупать новый бантик, чего уж там...

И вот уже у ребенка загораются глаза: мама, а ты тоже была маленькой?!

Современные психологи утверждают: такие истории влияют на становление личности ребенка. В век интернета детям тяжело фильтровать и структурировать информацию. Как же отличить хорошее от плохого? С помощью вроде бы детских историй вы можете показать то, что действительно важно в нашем мире. Причем сделать это легко: не потребуется особых знаний, умных книг и мастер-классов. Нужно просто вспомнить!

Расскажите, что любили делать: о фантиках «Лав из...» и о наклейках «Турбо», о вожделенных наборах фломастеров и первом месте в чемпионате по прыганию в резиночку. О том, как вас пытали крапивой в милой игре «казаки-разбойники», но вы все равно не выдали тайну. О том, каким вкусным был молочный коктейль в «Лакомке» на Социалке и сколько 15-­копеечных монет вы просадили в «Морской бой».

Расскажите о своих бабушках и дедушках, о самых лучших каникулах в деревне, о том, как насмерть дрались с гусями и спали на сеновале, о том, как поднимались раньше солнца за черникой, как лазили по деревьям и дружили со всеми окрестными кошками и собаками, о том, какие здоровские корзины плел дедушка, и о том, какие обалденные куличи пекла ваша бабушка...

И еще немного психологии: с помощью историй ребенок изучает культуру. Рассказы родителей о своих детстве и юности знакомят детей с традициями и ценностями прошлых лет и правилами, которых вы придерживаетесь до сих пор.

Истории влияют на развитие творческих способностей. Когда вы описываете даже простой сбор яблок в бабушкином саду, или игру в прятки во дворе, или как вы порвали сандалии, убегая от соседа, к которому залезли за клубникой, у детей включается воображение. Они учатся представлять предметы и героев истории. Интересные рассказы вызывают у многих даже желание нарисовать сюжет на бумаге!

Увлеченный рассказ родителя (а вы не сможете не увлечься, вспоминая детство!) положительно влияет на развитие речи. Дитя узнает новые слова и фразы. Кроме того, у него появляются различные вопросы, которые заставляют ребенка размышлять и выстраивать логические цепочки в голове. Кроме того, малыши больше говорят, чем слушают. Им трудно концентрировать внимание долгое время на одной теме. Интересные истории помогают ребенку сосредотачивать внимание, чтобы не упус­тить суть рассказа.

Истории должны меняться по мере взросления: если пятилетке вы можете рассказать о том, как притащили домой кошку (а она возьми и роди пятерых котят прямо в шкафу), то школьнику понравятся ваши воспоминания о первом сентября или первой учительнице. Подросток в силу переходного возраста будет фыр­кать, но все же с тайным удовольствием выслушает рассказ о вашей первой несчастной любви и о драках за обожаемую девочку (или за мальчика, было, признайтесь!).

Истории из детства помогают преподать жизненный урок и учат задавать вопросы. Это отличное средство для воодушевления и даже для улучшения сна. Это увлекательное занятие позволяет ребенку ощущать себя важным и любимым.

Но самое главное – рассказы сближают и могут стать самым замечательным ритуалом в вашей семье. Не дайте ребенку пропустить такую простую, но важную часть его детства.

Расскажите о том, как вы были маленькими.