Дети в мире гаджетов

Не успевая толком открыть глаза после сна, ребенок бежит к мобильнику. Если не пройти пару-тройку уровней игры, не посмотреть десяток роликов в соцсетях, значит, утро не задалось. «Баг», «читер», «майнкрафт», «нуб», «бот», «бравл», «рандом», «лайк», «апнуть профи» и «получить скин» – обычные слова для моего младшеклассника. Как же мы смеялись, когда внук с серьезным видом спросил у бабушки: «А у тебя чанки прогружаются?» Он же уверен: все понимают, что это такое. Другой бабушке сказал, что «криперы спавнятся». После того как честно пытался объяснить сие явление, выслушал проповедь на тему «почему ты не разговариваешь на нормальном языке?». А потому. У детей и подростков складывается свой мир в гаджетах, свой сленг, который они прекрасно понимают и на котором общаются.

У меня ощущение, что современные ребятишки с рождения знают интуитивно, на какую кнопку нажать, и совершенно на ты с любой бытовой техникой. И никто же не учит, как обращаться с мобильником, но карапуз уверенно тычет пальчиком в телефон или планшет (чем родители богаты), не боясь что-то сбить или нарушить. И главное, все получается: хотел мультик – включил. Глядишь, в младшей школе уже и маму с папой перещеголял по умению пользоваться гаджетами.

Не спорю, в интернете много всего увлекательного, полезного, вредного, мусорного, залипательного. Но как же иногда трудно бывает вытащить детей в реальность. Хорошо, что есть школа, кружки по интересам, которые отвлекают от экрана. Хотя и на переменах умудряются «посидеть в телефонах». А дома вообще зависают. Приходится ограничивать время, проводимое в гаджетах, или ставить «родительский контроль» (очень хорошая штука). Когда мобильник вне зоны доступа, сначала возникают чувство потерянности и при каждом удобном моменте нытье: «Мам, ну дай телефон». Зато потом сколько, оказывается, занятий еще можно найти! Построить дом из подушек и одеяла, погонять машинки, побегать с игрушечным пистолетом за «врагом», рассыпать лего из нескольких наборов и придумать новую конструкцию, порисовать, поиграть с мамой в настольные игры, да и книжку можно полистать.

В каждой семье вырабатываются свои правила отношений с гаджетами. Одним родителям в радость, что ребенок уткнулся в смартфон и сидит тихонько, никого не трогает, не отвлекает их от «важных» взрослых дел. Да и сами мама с папой рядышком могут пристроиться с телефонами в руках или все свободное время оккупируют диванчик у телевизора. У других четко договорено: три-четыре часа в день – и гаджет в сторону. Сначала домашние задания – потом компьютерные игры и соцсети.

Отлично, что подрастающее поколение так замечательно и виртуозно ориентируется в технике и возможностях получить любую информацию с помощью электронных устройств. Возможно, через 5-10 лет абсолютно все будет компьютеризировано. Будущее явно за умными машинами, по­этому совсем неплохо, что дети на лету схватывают, как с ними «общаться». Другое дело, что любое самое передовое и лучшее изобретение человечества можно использовать как во благо, так и во вред. Вот микроволновка, например, – чудесный помощник на кухне. При правильном применении. А если туда поставить тарелку с забытой металлической ложкой и включить таймер, что будет?

Так и с гаджетами. Не нужно, наверное, с ними бороться. Это уже данность нашей жизни. Прос­то надо разумно подходить к их использованию (не быть всеядным потребителем, а фильтровать информацию) и учить этому ребенка. Можно сидеть часами, убивая инопланетных монстров или смотря стримы популярных блогеров, и получать в результате компьютерную зависимость. А можно находить в сети интересные видео и полезные игры, которые развивают, учат новому и приносят радость. Ну и са-а-амую малость оставлять на всякие глупости и вредности ☺.