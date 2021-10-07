Давайте не мешать

Если живете в многоэтажке, выгляните из окна во двор. Что видите? Не ошибусь, если скажу, что множество машин, припаркованных не только в предназначенных для этого «карманах» и на стоянках, но и где местечко свободное нашлось. Особенно это характерно для спальных районов, в которых проживает большое количество автовладельцев на квадратный метр. И они для собственного удобства привыкли ставить «железных коней» возле подъездов. Положа руку на сердце, признайтесь, кто задумывается, а правильно ли я припарковался; а не будет ли моя машина мешать подъехать спецтранспорту – «скорой» или «пожарной»?

Так вот точно могу сказать: пожарные бригады еженедельно сталкиваются с ситуациями, когда неправильно припаркованные машины не дают проехать к месту пожара или затрудняют доступ к пожарному гидранту. А значит, пока громоздкий пожарный автомобиль будет искать, как бы лучше пролавировать и не задеть чье-то «средство передвижения», или спасателям в полном обмундировании придется бежать расстояние в пару-тройку подъездов и тянуть «рукава» (пожарные шланги), может сгореть квартира или в пожаре погибнет человек… Ведь в чрезвычайной ситуации счет драгоценного времени идет даже не на минуты, а на секунды. Это, конечно, проблема не только нашего города, но и в целом страны и соседних государств тоже. Как показательный пример, информация из новостной ленты: «В Московской области возбудили уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Красногорске. Среди жертв двое детей. Пожарные расчеты не смогли вовремя добраться до подъезда и вытащить людей наружу. Весь двор был заставлен машинами».

Люди вообще не склонны думать, что с ними случится что-то подобное. С кем-то, да, но точно не со мной. Однако когда слышишь близко пожарные сирены и видишь, как в соседнем доме полыхает из окна пламя, это действительно очень страшно. И заставляет задуматься: от пожара никто не застрахован.

Вспомните историю, когда города и деревни были в основном с деревянными зданиями. Если занимался пожар, то мог сгореть весь населенный пункт. Тогда борьба с пожарами была общей задачей для всех жителей. А сейчас мы привыкли полагаться на профессионалов (и это правильно!), однако эффективность их работы напрямую может зависеть и от нас, простых граждан. Недавний реальный случай в сентябре, когда бобруйские спасатели столкнулись с непониманием со стороны жителей одной из деревень района, на мой взгляд, кажется даже диким. Работники МЧС тушили загоревшуюся солому, в резервуарах машин закончилась вода, и в таких ситуациях спасатели должны набирать воду в ближайших пожарных водоемах и продолжать тушение огня. Это обычная практика. Но что делают жители? Отказывают в доступе к водоему, когда пожарным так нужна вода. К сожалению, сохраняя свое «добро», люди выбрали позицию «моя хата с краю» и пусть хоть все сгорит, «не мое – не жалко». Пожарные, естественно, справились с работой, но могли сделать это гораздо быстрее, если бы жители не нагнетали обстановку и не создавали нервозность, а просто по-человечески помогли в чрезвычайной ситуации, забыв о личных интересах и выгоде.

Еще один отдельный пунктик в работе спасателей – это любопытные зеваки. Некоторые прохожие иногда считают нормальным подойти и выспрашивать у пожарных: «А что горит? А давно? А людей уже вывели из дома?» Да еще и советами могут поделиться, как лучше тушить пожар. Поверьте, спасателям совсем не до посторонних, когда дорога каждая секунда. У них сложная, горячая в прямом смысле слова работа, которая требует полной отдачи и концентрации внимания. Поэтому, если уж оказались в толпе любопытствующих, проявите сознательность и не мешайте профессионалам выполнять свои долг и рабочие обязанности.

И напоследок. В Законе Республики Беларусь «О пожарной безопасности» в статье 22 «Обязанности граждан в области обеспечения пожарной безопасности» четко прописано: «Каждый гражданин обязан соблюдать законодательство о пожарной безопасности и международные акты, оказывать посильную помощь в тушении пожаров». Запомнили?