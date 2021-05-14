Быть солдатом не модно?

Мамочки в комментариях устроили целую моральную вакханалию, меча громы и молнии. А причина кипиша, как вы думаете, какая? Да все максимально просто: сотрудники детского сада решили почтить память павших в годы ВОВ за наше будущее солдат сценкой, в которой детишки должны были играть этих самых солдат. В военной форме. С игрушечным оружием. Казалось бы, ну и что тут такого? Но что там началось!

Детская психика будет пол­ностью разрушена! Злые воспитательницы дают нашим детям в руки О-РУ-ЖИ-Е! Автоматы! Они же будут из этих автоматов стрелять друг по другу, тра-та-та-та-та!

Другая часть истерически настроенных граждан не менее решительна: они же, детки, не поймут! Не прочувствуют! Что за клоунада – заставлять 5-летних балбесов играть смерть, пытаться передать солдатские страдания, если им в силу развития это попросту не дано?

Знаете, что я думаю на сей счет? Потому и не прочувствуют, потому и не дано, что стерильность взрос­ления, купол родительской опеки настолько явны и абсолютны, что ребенок даже в войну не может по­играть в 2021 году, так как это будет рассматриваться как нечто ужасное. Плохое. Но почему же? Ведь рынок буквально завален детским оружием, а мы со сверстниками и наши предки тоже играли в эту самую войну. И в реальности, бегая с палкой за гаражами, и в виртуальных играх, расстреливая армии особо опасных зомби или целые полчища безымянных фашистов. Так что же получается: это все благо, а если ребенок сыграет в живой сценке, где примерит на себя образ солдата Красной Армии, его психика будет навсегда уничтожена? Психотравму получат, несовместимую с жизнью? Мы кого вообще растим, будущих защитников оте­чества или помидоры в ­теплице?

Разве мы в садике не играли солдат времен Великой Оте­чественной? Разве не носили набекрень огромную фуражку с красной звездой? Разве не перевязывала Леночка неумелыми детскими ручками несуществующее ранение? Это было празднично, это было… нормально. Как нормально было в детских лагерях играть в «Зарницу». Всегда так было, всегда. Форма, сценки, стихи, песни, детсадовские дети размахивают детскими красными флажками, они приобщены к Великой Победе, они чувствуют себя частью единого действа, в котором мы все по отдельности и все вместе в едином порыве отмечаем великий день. Бабушки и дедушки утирают слезы, и никто не видел в этом клоунады или кощунства.

Что же такое произошло? Сегодня мы запрещаем детям играть бойца РККА, потому что это навсегда его травмирует. Завтра не дадим ему читать «Муму», а после «А зори здесь тихие» вообще будем отправлять ребенка к психотерапевту?

В детстве мы ходили в библио­теку, видели и читали множество военных книг, в которых были бомбежка, смерти, подвиги и предательства. Никто не хватал нас за руку и не говорил «Псс, пацан, не читай, с ума сойдешь!»

А сейчас что мы растим? Сначала деток-зайчиков, а затем инфантильных молодых людей с личным психологом в лучших друзьях? Им, получается, «Молодую гвардию» даже в 30 лет лучше уж не читать?!

Кто-то в комментариях под предложением военной сценки с участием детей написал «Хорошо, что ветераны этого не видят». Так вот: это просто подмена понятий! Всю жизнь видели и вдруг ослепли, ага. А когда маленькая девочка читала стих «Алешенька, сынок», видели? Там у ветеранов глаза были на мокром месте, потому что для них это настоящие эмоции. А когда 4-летний Валя Карманов в 1973-м году читает стихотворение Роберта Рождест­венского «На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький», он тоже не должен был этого делать, так как не прочувствовал? Обязательно включите этот ролик, тогда вам станет ясно, сколько всего могут понять и показать эти создания с чистой, незамутненной душой!

Быть патриотом своей страны – это нормально. Приучать к этому своих детей – нормально! И малыши в военной форме с игрушечным автоматом в руках, которые пытаются изобразить боль и страдания погибшего 76 лет назад солдата – это тоже нормально! Стыдиться своей истории и переживать за детскую психику не стоит, ведь в году 365 дней, и нет ничего страшного в том, что ваша кровиночка один раз в год сменит костюм зайца на военную форму. Настоящего мужчину нужно растить с детства.