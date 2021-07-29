Первый и самый известный стереотип: мы состоим из 99% картошки и 1 – здравого смысла. По всему миру ходят различные легенды о том, как белорусы едят только картошку и ничего больше. Иностранцы удивляются наличию блюд из этого продукта. Слава богу, мы научились относиться к этим шуткам безразлично. Присутствуют в нашем обществе и 100-процентные экземпляры, ну, в семье не без картошки. Научитесь не воспринимать этот стереотип всерьез, и жизнь будет проще.

В какой еще стране Президента ласково называют «батька»? Да, это наш второй прилипший стереотип. Бывало ли у вас такое, что за границей вам улыбаются, шепотом приговаривая potato и показывая усы? Может, это устаревший факт, но, поверьте мне, до сих пор встречаются подобные экземпляры. Глубоко вздохнули – и двигаемся дальше.

«Рабі пільна – і будзе Вільня!». Работа для белоруса находится на первом месте наряду с семьей. Белорусы пользуются повышенным спросом среди иностранных работодателей по причине наших трудолюбия, ответственности и неконфликтности. То есть всего того, что сводится к понятию «менталитет». И с социальной, и с экономической точки зрения работа является одной из важнейших ценностей населения нашей страны. Получается, очень серьезное отношение к работе у белоруса «зашито» на уровне подсознания. А вот ответственное отношение к работе, к сожалению, не всегда означает, что белорус радостно выбегает из дома утром в понедельник.

Кажется, стоит поговорить о наболевшем. Белоруссия. Ну почему? Почему все так говорят? От этого на самом деле подгорает. «А что, разве это не одно и то же?» Нет, мой друг, вовсе нет. БЕ-ЛА-РУСЬ! Стоит отметить и то, что многие иностранцы (без учета стран СНГ) не знают местоположение Беларуси.

Белорусы – чистоплотная нация. Что правда, то правда, стереотип такой имеет место быть. В городах Беларуси, даже самых маленьких, действительно царят чистота и порядок. Конечно, существуют неприятные исключения, но в целом белорусский народ бережно относится к родным местам. И, привыкнув к такой обстановке, не понимают, почему в европейских городах до ближайшей мусорной урны нужно шагать несколько кварталов.

Знаменитая белорусская толерантность. В нашей стране действительно редки религиозные и национальные конфликты, от чего очень сильно страдает Европа. Остается немного неприязни у людей старшего поколения к немцам, хотя сейчас у молодежи она почти отсутствует. Можно спокойно прогуляться по белорусским улицам в розовых лосинах и с синими дредами – на вас могут вовсе и не обратить внимания. Белорусы достаточно ценят свой комфорт.

Многие иностранцы (преимущественно жители Западной Европы) недоумевают, почему белорусы, работающие в сфере обслуживания, такие злые. В защиту стоит сказать, что такое мнение бытует не только о нас, но и о представителях стран бывшего СССР. К примеру, в Германии в тебе видят клиента, который может принести тебе деньги, поэтому относятся к тебе как к королю. А если посмотреть с другой стороны, белорусы просто невероятно гостеприимные. Если ты близко знаком с белорусом, будь готов, что он поделится с тобой последним. Такое вот интересное мнение.

Ну и напоследок. Нас считают народом, не знающим родного языка. В быту, на улицах города разговаривают на русском; в школе, университетах преподавание ведется на русском, а на белорусском разговаривают лишь 10%. Отсюда возникает ошибочное мнение, что белорусский язык мертвый, искусственный или вообще какой-либо диалект. Не стоит говорить об этом белорусу, иначе мы сразу забудем о нашей дружелюбности. Получается интересный парадокс: мы не говорим на белорусском языке, но твердо называем себя белорусами. Несмотря на это, наш народ любит и поддерживает родной этнический язык. Мы чтим наши историю, культуру, читаем стихи белорусских поэтов, исполняем песни, устраиваем фестивали белорусского языка – в общем, делаем все, чтобы родной язык не вышел из употребления.

А вообще не стоит жить стереотипами. Пусть эти бытующие шутки и складывались не один день, они не смогут затмить трудолюбие, честность, гостеприимность и толерантность белорусского народа. Так что вперед в тату-салоны – татуировки «з бульбачкай» никто не отменял!