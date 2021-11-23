В Бобруйске состоялся VIII Международный реалити телепроект «Звездочет» в стиле Tik Tok. В этом году приняли участие более 1000 представителей из 45 городов 13 стран мира. Конкурсный фестиваль проходил два дня: 20 и 21 ноября.

С каждым годом фестиваль становится только интереснее. Вокальное мастерство конкурсантов впечатляет! У них есть стимул показать свои достижения, подвести итоги работы и показать результат. Это очень важное испытание для каждого участника.

В эти дни во Дворце искусств города собрались самые творческие ребята, которые готовы развиваться и взлетать не только в качестве артиста, но и как звезды соцсетей.

- Ребята из Беларуси, России, Украины, Грузии, Болгарии, Израиля, США, Сербии, Румынии, Латвии, Португалии, Эстонии и Австрии соревновались в вокале, хореографии, театре моды, театральном искусстве. Лучшие из лучших получили крутые призы – это и музыкальные инструменты, и приглашения на международные проекты, интервью на телевидении и в журналах. Абсолютный гран при получил сертификат номиналом 2000 BYN для участия во всех проектах Фестивального центра, - рассказала Юлиана Антоненко, руководитель творческого лейбла и фестиваля «Звездочет» в стиле Tik Tok. – В том году нам очень понравился прием вашего города и сама площадка: она комфортабельная, уютная. Мы провели уже во многих городах разные фестивали. И я могу смело сказать, что Дворец искусств Бобруйска – самая лучшая фестивально-конкурсная площадка в стране. Здесь комфортные залы и гардеробы, вежливый персонал, нам всегда готовы прийти на помощь. Для нас это, правда, является важным фактором.

Специальным приглашенным гостем стал тик-ток блогер, прилетевший из Москвы, «Miracle» с аудиторией 10,1 млн подписчиков. Вот что он рассказал нашему корреспонденту:

- Я первый раз в Бобруйске, впервые в Беларуси. На самом деле, по сравнению c Москвой, город очень сильно отличается, но он мне очень нравится. Это такая своеобразная другая местность. Я очень люблю путешествовать и не важно куда. Здесь есть новые люди, с которыми интересно пообщаться, познакомиться. Все такие яркие, позитивные. Тут очень классно, мне нравиться. Встретили очень гостеприимно: все как дома. Не хочется даже уезжать, но, к сожалению, придется.

Абсолютный гран при разделился между участниками из Беларуси и России. Первую его часть забрала россиянка Анна Доровская (г. Саратов). Вторую часть получила детская образцовая студия «Кляксы» (г. Минск). Остальные победители получили синтезаторы «Casio», микрофоны «Sennheiser», подставки под микрофоны и другие ценные призы.

VIII Международный реалити телепроект «Звездочет» в стиле Tik Tok завершился фееричным гала-концертом победителей, а вышеупомянутый тик-токер устроил для участников грандиозный подарок, приняв в нем участие.

Подготовил Виктор ЧАБАН

