Звезда шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский выступит в Бобруйске

В 2013 году Ярослав основал интернет-проект «Народный махор», являющееся, по сути, вокальным конкурсом, победители которого определяются голосованием зрителей в интернете. Большая часть участников — ресторанные певцы, которые получают возможность спеть одну песню сольно, а вторую — в дуэте с Сумишевским. Народный конкурс в форме интернет-реалити-шоу получил большое признание пользователей сети и в 2016 году получил Премию Рунета.

Кроме того, Сумишевский регулярно выступает с концертами и гастролирует по России.

В 2018 году певец принял участие в 3-м сезоне музыкального шоу Первого канала «Три аккорда», в котором популярные исполнители пытаются переосмыслить знаменитые песни в жанрах «шансон», «городской романс» и «авторская песня». В шоу также приняли участие Александр Шоуа, Ирина Апексимова, Ева Польна, Алена Свиридова, Мариам Мерабова, Анастасия Макеева, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и Игорь Саруханов.