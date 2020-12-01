Звенящая снежная даль. Погода на 2 декабря
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Снег и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 2 декабря, сообщили в Белгидромете.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от нуля до минус 5.
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