Звенящая снежная даль. Погода на 2 декабря

Снег и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 2 декабря, сообщили в Белгидромете.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от нуля до минус 5.