Звенит январская вьюга. Погода на 10 января

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью от минус 1 по юго-западу до минус 13 по северу республики. Днем будет от минус 4 до 10 градусов ниже нуля. По юго-западной половине страны от 0 до минус 3 градусов.