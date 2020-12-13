Зубра исключили из числа видов под угрозой вымирания

Список МСОП пересматривается несколько раз в год. Подобные обновления включают информацию о видах, которые прежде не были оценены, а также обновления существующих статусов на основе новых данных. Предыдущий раз список дополнялся в июле 2020 года: самым заметным изменением тогда стало включение обыкновенного хомяка в число видов на грани полного исчезновения.

Десятого декабря МСОП выпустила очередное, третье за год обновление своего списка. Теперь он включает 128918 видов, из которых 35765 находятся под разной степенью угрозы исчезновения. В новой версии списка многие животные и растения поменяли свои природоохранные статусы, однако наибольшее внимание привлекает понижение природоохранного статуса зубра. Раньше этот европейский бык считался уязвимым видом, однако с 2003 по 2019 год его дикая популяция благодаря мерам по защите выросла с 1800 до более чем 6200 особей. С учетом этого зубру был присвоен статус вида, близкого к угрожаемым (такой же статус имеют, например, бизон и речная выдра). Иными словами, в МСОП полагают, что угроза вымирания зубра заметно снизилась.

Хотя зубр все еще нуждается в охране (специалисты отмечают, что из 47 диких стад, которые живут в основном в России, Беларуси и Польше, только восемь достаточно велики, чтобы поддерживать генетическое разнообразие в долгосрочной перспективе), понижение его природоохранного статуса свидетельствует о том, что у человечества есть шанс возродить даже виды, которые казалось бы, обречены на вымирание.эК сожалению, обновление списка МСОП принесло не только хорошие, но и плохие новости. Например, белым дельфинам, которые обитают в реках бассейна Амазонки (там же живет другой вид речных дельфинов, амазонский дельфин) присвоен статус вымирающего вида. Это значит, что теперь в число угрожаемых вошли все ныне живущие виды речных дельфинов. Все они страдают от гибели в рыболовных сетях, загрязнения водоемов и строительства дамб.

Помимо прочего, специалисты провели оценку состояния различных видов дубов. Треть оцененных видов этих деревьев (113 из 430) оказались в числе угрожаемых. Больше всего исчезающих видов дубов произрастает Китае, Мексике и Юго-Восточной Азии: здесь им угрожает вырубка и расчистка земель под сельхозугодья. В США, где также много редких видов дубов, они сталкиваются с проблемами иного рода: распространением инвазивных вредителей и инфекций, а также последствиями изменений климата.

Наконец, еще 31 вид МСОП признал вымершими. Среди них три вида центральноамериканских лягушек (их популяции уничтожил патогенный хитридиевый грибок) и пятнадцать из семнадцати эндемичных видов рыб из озера Ланао, второго по величине на Филиппинском архипелаге (они стали жертвами инвазивных видов и рыболовства). Кроме того, статус вида на грани полного исчезновения, возможно, вымершего, получила потерянная акула, которую описали в прошлом году по музейным образцам, а в дикой природе не встречали с 1930 годов. Первооткрыватели вида подозревали, что он давно вымер, и теперь это предположение официально закреплено в его статусе.