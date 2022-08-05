Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ОбществоФоторепортажи

ЗОЖ и активная молодежь. В Бобруйске прошел городской фестиваль студенческих отрядов

22 0

ЗОЖ и активная молодежь. В Бобруйске прошел городской фестиваль студенческих отрядов

В пятницу, 5 августа, в Молодежном парке города на Березине прошел городской фестиваль студенческих отрядов, сообщает корреспондент Bobrlife.

Участниками мероприятия стали бойцы студенческих отрядов города Бобруйска, которые осуществляли свою деятельность в области строительства, охраны окружающей среды, образования, в сфере оказания услуг, производства товаров, в здравоохранении.

– Наше сегодняшнее мероприятие направлено на развитие и популяризацию студотрядовского движения, распространение эффективных методов работы студенческих отрядов, формирование гражданского самосознания у молодежи через трудовую деятельность, сохранение и приумножение традиций студенческих отрядов, – рассказала Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Фестиваль начался с работы интерактивной площадки «День с Белорусскими студенческими отрядами». После состоялось торжественное открытие с приветственным словом организаторов. Далее нетворкинг: ребята знакомились друг с другом для дальнейшего тимбилдинга и участия в городском чемпионате по скоростному сбору спилс-карт «Ведаю Беларусь». Завершился молодежный актив БСО-разминкой под летнюю вайбовую музыку с участием Владимира Цирибко, мастером спорта по гиревой дисциплине, чемпионом Мира по гиревому спорту 2006 года.

Владимир Цирибко поделился мнением, почему важно вести ЗОЖ:

– Вести здоровый образ жизни важно, чтобы расти во здравии и развиваться. Главное – не запускать себя и свое тело. В наше время это очень важно.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »