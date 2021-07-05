Зоопарки США начали прививать от коронавируса животных

Американский зоопарк в Окленде (штат Калифорния) начал вакцинацию своих животных препаратом Zoetis. Об этом сообщает американский журнал Esquire.

Первые прививки получили животные, которые входят в группу риска по COVID-19. Среди них горные львы, черные медведи, медведи-гризли, тигры и хорьки. Следующими получат прививку приматы, летучие мыши и свиньи.

По словам руководителя ветеринарной службы, ни одно животное в оклендском зоопарке не болело COVID-19, но руководство хочет обезопасить их. Так, например, в зоопарке Сан-Диего коронавирусом заразились две гориллы, поэтому там приматов зоопарка привили.

Отмечается, что после вакцинирования работа в зоопарке станет легче. До этого сотрудники должны были всегда соблюдать дистанцирование с помощью барьеров, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Разработчиком вакцины является компания Zoetis. Вакцина была одобрена Министерством сельского хозяйства США для экспериментального использования в индивидуальном порядке. Zoetis бесплатно предоставила 11 тыс. вакцин 70 зоопаркам по всей стране. В ходе работы над вакциной специалисты применили многолетний опыт разработки других вакцин против коронавируса для кошек, собак, а также крупного рогатого скота.

Напомним, в марте Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса для домашних животных. Препарат получил название "Карнивак-Ков". Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано позднее рассказала, что необходимости в массовой вакцинации домашних животных нет.