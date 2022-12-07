Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 2,7% – до 7,797 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря текущего года, по предварительной информации, составили $ 7 797,7 млн в эквиваленте. Об этом проинформировали в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

За ноябрь золотовалютные резервы выросли на $ 207,9 млн (2,7%) после увеличения в октябре на $ 86,5 млн (на 1,1%).

«С августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов публикуется на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение», – обратили внимание в Национальном банке.