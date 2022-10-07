Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь выросли на 0,5% до $7,503 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, составили $7 503,3 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За сентябрь золотовалютные резервы выросли на $39,2 млн (на 0,5%) после увеличения в июле на $97,6 млн (на 1,3%).

"Начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение", - уточнили в Нацбанке.