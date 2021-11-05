Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь увеличились на 1,1% до $8,5 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, составили $8549,7 млн, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За октябрь 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн (на 1,1%) после снижения в сентябре на $36,8 млн (на 0,4%).

"Рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличением стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.

При этом в октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $175 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.