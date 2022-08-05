Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,7% до $7,6 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили $7 561,7 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июль 2022 года золотовалютные резервы выросли на $55,5 млн (на 0,7%) после увеличения в июне на $96,6 млн (на 1,3%).

"Начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение", - проинформировали в Нацбанке.