Золото осени гребут в городском парке

В городском ­парке в эти дни красота. Даже наш фотокор Александр Анташкевич с удовольствием запечатлел в красках золотые листья места отдыха и культуры. Осенние фотографии занимают почетное место в альбомах бобруйчан. Вот только к нам в редакцию обратился горожанин, заглянул сразу после прогулки по парку. «Опять там учащиеся «скребут» листья. Но это же так плохо для корней деревьев», – негодует Андрей Викторович, настаивая на том, что уборка листвы в парке только вредит деревьям.

Разбираясь в вопросе, который кажется на первый взгляд достаточно простым, мы пришли к выводу, что деревья за городом и деревья в городе живут разной жизнью, ведь находятся они в разных условиях. Поэтому экологическое решение дается трудно. Опавшая листва быстро становится «прибежищем» разнообразного бытового мусора: оберток, объедков, окурков и прочего непотребства вплоть до строительного мусора. Все это – благоприятная среда для опасных инфекций. С другой стороны, опавшие листья – не мусор. Разлагаясь в почве, они питают ее минеральными и органическими веществами, что особенно важно для многострадальных городских деревьев, «перерабатывающих» массу вредных элементов. Листья укрывают корни деревьев от морозов и улучшают, как говорят биологи, почвенную структуру. Опавшая листва – не только отличное удобрение, но и, извиняюсь за подробности, корм для дождевых червей. Наконец, ее можно использовать для укрытия клумб. В лесах именно «покрывало осени» – фабрика по изготовлению особой и целительной лесной почвы, оберегающей деревья. Еще в опавшей листве много насекомых-вредителей. Уборка особенно нужна, если деревья болели паршой, мучнистой росой или другими заболеваниями. Нельзя оставлять листья и на газонах: под снегом они превратятся в компресс, который зеленому ковру совсем не нужен.

На газонах больших улиц покрывалу из листьев, например, совершенно не место. Выделяемый асфальтом токсичный бензопирен накапливается в почвах. Как и антиобледенительная смесь. В результате листва, пролежавшая зиму у дороги, по весне явит собой спрессованную под снегом корку, прикосновение к которой голыми руками сможет вызвать даже ожог кожи.

В администрации парка пояснили, что уборка проводится согласно правилам, то есть по постановлению Министерства жилищно-­коммунального хозяйства Республики Беларусь №1 «Об утверждении Правил содержания озелененных территорий». Согласно документу, в парках нужно убирать дорожки, тротуары от листвы, сгребать еще пять метров от тротуара вглубь. Кто припомнит территорию парка, поймет, что мест для «золота осени» почти не осталось. Что ж, бежим и делаем последние фотографии, пока «листья желтые по городу кружатся».