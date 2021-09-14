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Общество

«Золотая осень» возвращается. Бобруйчан приглашают за покупками!

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«Золотая осень» возвращается. Бобруйчан приглашают за покупками!

Уважаемые жители города!

18 сентября с 9.00 до 15.00 в городе будет проведена ярмарка «Золотая осень» по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41).

Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.

У жителей города будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!

Бобруйский городской исполнительный комитет

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