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Фоторепортажи

Золотая осень в Бобруйске. Принимайте участие в конкурсе!

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Золотая осень в Бобруйске. Принимайте участие в конкурсе!

Уважаемые читатели, примите участие в фоточеллендже с розыгрышем призов от бобруйских ремесленников. Следите за обновлениями на нашем сайте Bobrlife.by и на страницах газеты. Каждую неделю мы ждем от участников фото на определенную тематику. Тема этой – "Золотая осень".

Фото вы можете разместить в своей социальной сети с хэштегом #bobrlife или #снимаю_для_bobrlife. Можете также прислать фотографию на почту babruiskae@gmail.com или в сообщения наших официальных соцсетей.

В конце каждой недели редакция определяет лучшее фото, соответствующее заданной теме. Приз – изделие ремесленника, о котором вы узнаете на страницах наших газеты и сайта. Победителя ждет также небольшой сюрприз от коллектива «БЖ».

❓ЧТО НАДО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

🔔Запостить на своей странице фото с самым дорогим человеком на земле, что жизнь подарила... С хэштегом #bobrlife или #снимаю_для_bobrlife.

🔔Можете также прислать фотографию на почту babruiskae@gmail.com или в сообщения наших официальных соцсетей.

📢Редакция выбирает самое удачное, необычное и красивое фото. Победителя объявляем через неделю.

А пока посмотрите на мир через объектив нашего фотокора Александра Анташкевича!

Фото Александра Анташкевича

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