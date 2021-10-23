«Золотая осень» приглашает за покупками! В центре города расположилась продовольственная ярмарка

Фотографии: Виктор Чабан
Традиционно в Бобруйске работает ярмарка «Золотая осень». Сегодня мы побывали на улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41). Здесь она работает с 09:00 до 15:00.
Покупателям предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.
У жителей города есть возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.
Гостей и жителей города на Березине приглашают за покупками!
Фото Виктора ЧАБАНА.
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