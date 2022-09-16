Зола на грядке

В пепле сгоревших растений сохраняются все полезные минералы, которые были в них. Поэтому еще с давних времен остатки костра используют в качестве удобрения в огороде и саду. Такой способ питания грунта увеличивает качество, количество урожая, дополнительно избавляя грядки от сорняков и насекомых. Получить пользу от такого народного рецепта можно, зная, какой пепел лучше всего использовать и в каких количествах.

Что подходит в качестве удобрения

Не все продукты горения подойдут в качестве подкормки для растений. Крайне редко используют с этой целью золу от каменного угля, потому что она практически не содержит минералы. Категорически запрещено вносить в почву сожженные остатки крашеного дерева, а также другого бытового мусора. Любые химикаты, содержащиеся в пепле, попадут в грунт и только навредят культурам. Кстати, картон тоже не подходит, хотя выглядит весьма безвредно.

Каждая зола по-своему богата минералами. Так, наибольшее количество калия и кальция содержится в сожженных подсолнухе и гречихе. Чтобы насытить почву фосфором, нужно сжечь ржаную или пшеничную солому.

Из древесных пород наиболее богатый питательный состав у березы и ивы. Пепел молодых деревьев содержит больше микроэлементов, нежели старых, а лиственные дрова более питательны, чем хвойные.

Сожженная картофельная, морковная и свекольная ботва насытит растения минералами. Сгоревшим торфом тоже удобряют землю, но в нем содержится много извести, что опасно для кислых и слабокислых почв.

Еще один способ питать растение — это сжигание костей. В этих продуктах горения содержится кальций, полезный для овощных культур.

Самый большой эффект при использовании золы наблюдается у малины, всех видах смородины, клубники. Также благодарно относятся к такой подкормке корнеплоды, особенно картофель. Урожай выходит богатый, а вредители его не портят.

Еще любят золу виноград и цитрусы. Эти растения не переносят хлор, которого как раз и нет в сгоревших остатках, а в промышленных удобрениях он присутствует.

Если правильно использовать золу, то у нее практически отсутствуют недостатки. Основные преимущества такого удобрения в следующем:

Это натуральное удобрение, которое совершенно безопасно для людей и животных. К тому же, сожженная трава абсолютно безвредна для растений, при условии, что сжигались только натуральные материалы – без краски и других химикатов.

Содержит калий, кальций, магний, натрий и фосфор. Является натуральным щелочным удобрением.

Не содержит хлор, опасный для плодово-ягодных деревьев и кустарников. Поэтому вносить пепел можно во время посадки саженцев. Опытом огородников доказано, что так деревца лучше приживаются.

Зола — самое дешевое удобрение, на которое хозяину не нужно тратить ни копейки.

Эффективное средство в борьбе с насекомыми и грибковыми заболеваниями растений.

Действие подкормки наблюдается в течение двух лет после внесения.

Вред от употребления золы на огороде

Слишком много внесенной золы окисляет почву. Для большинства огородных культур больше всего подходит нейтральный или слабокислый грунт. После большого количества этого удобрения восстановить среду достаточно сложно.

Невозможно точно определить, сколько нужных элементов попадет в почву вместе с пеплом. Поэтому лучше всего использовать продукты горения в огороде вместе с другими производственными подкормками, чтобы наверняка насытить растения необходимыми микроэлементами.

Нельзя смешивать с аммиачными удобрениями. При соединении этих двух смесей произойдет потеря азота, который просто улетучится. К тому же, образуется ударная доза аммиака, смертельно опасная для огородных культур.

Способствует развитию заболеваний у картофеля: парши и ризоктониоза.

Нельзя удобрять неокрепшую молодую рассаду, так как в золе содержится много солей, губительных для маленьких саженцев.

Редис, редька и репа при использовании остатков горения в качестве удобрения переходят в стадию образования семян. В народе такое явление именуется «пошла в стрелку». Поэтому к этим культурам применение золы недопустимо.

Как использовать

Данный метод питания огородных растений не подходит для щелочных и глинистых почв. Если кислотность грунта на участке превышает показатель 5,5 pH, то вносить сожженную органику в землю нельзя ни в коем случае.

Но и другим огородникам не стоит переусердствовать. Важно помнить, что воздействие пепла на грунт продолжается в течение двух лет.

При перекопке используют не больше 200 граммов на 1 квадратный метр грунта. Золу следует равномерно рассыпать, после чего перекапывать землю.

При посадке саженцев плодово-ягодных культур в лунку вносят 70 граммов пепла, что непосредственно помогает деревцу прижиться.

Можно использовать при высеивании корнеплодов, посыпая золу в лунку или бороздки. Но не превышать норму, указанную выше (200 гр. на 1 кв.м.).

Некоторые садоводы готовят зольный раствор. 150 граммов сожженных остатков залить ведром воды и настоять несколько часов. Перед поливом смесь нужно перемешать, чтобы нерастворимые частицы равномерно распределились по площади обработки. Полить настоем растения.

Отлично подходит использование сожженной органики для компостной кучи. Если каждый раз посыпать ее сверху пеплом, то получатся наиболее благоприятные условия для микроорганизмов, перерабатывающих растительные остатки.

Чтобы защитить культуры от нашествия слизней и улиток, достаточно присыпать вокруг грядок золой. Она высасывает воду из органов этих беспозвоночных. Но вот только после промокания пепла этот эффект сразу улетучивается. Не рекомендуется проводить эту процедуру очень часто, иначе окисления грунта не избежать.

Хранить золу следует в сухом помещении. Самый опасный ее враг — влага, при ее попадании улетучивается калий – важный микроэлемент для растений.

Чтобы не навредить своим грядкам и получить максимальный урожай, нужно правильно удобрять почву. Если выбор пал на золу, то следует отследить ее состав, что именно сожжено, а потом вносить в грунт только в правильном количестве. Тогда урожай порадует огородника, а овощи и ягоды будут вкусными и сочными.

Садоводы и огородники уже долгое время применяют древесную золу на своих участках в качестве удобрения. Ведь зола может заменить фосфорно-калийные удобрения, в ней содержится практически 30 полезных элементов: калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и другие. Но также зола служит подкормкой растениям в качестве защиты от вредителей, также ее используют как профилактическое средство от гнилей при хранении овощей. Это бесплатное и полезное удобрение, главное в золе не содержится хлора, который присутствует в минеральных удобрениях. Но не все знают, как правильно вносить это удобрение. Неправильное использование золы может не только не принести пользу, но и нанести ощутимый вред вашим растениям.

Внесение золы в почву осенью

Настой золы также используют в качестве подкормок, такое удобрение подходит для всех растений. В 10 литрах воды разводится 1 стакан просеянной золы, вносится под корень в количестве 0,5 литра. Такая подкормка отлично подойдет томатам, перцам, огурцам, кабачкам, капусте. Такое удобрение применяют несколько раз за сезон, во время цветения, в период завязывания плодов и при дальнейшем плодоношении.

Опрыскивание настоем золы отлично помогает бороться с вредителями. Самих вредителей она не убивает, но создает неблагоприятные условия, особенно для тли и различных видов гусениц. Настой делаем из просеянной золы в количестве 100 граммов на 10 литров воды. Золу заливаем кипятком, добавляем немного наструганного хозяйственного или дегтярного мыла, даем настоятся пару часов и проводим опрыскивание растений. Опрыскивать можно не только овощи, но также все кустарники, деревья и цветы. Здесь также важно соблюдать дозировку, иначе сожжете нежные листья.

Опрыскивание зольным настоем

Золой также обрабатывают корневища георгинов, перед тем как закладывать их на хранение. Такая обработка сухой золой способствует предотвращению появления гнилей. Также сухой просеянной золой обрабатывают (припудривают) овощи, отправленные на зимнее хранение: картофель, морковь, свеклу, редьку. Это способствует профилактике различных грибковых заболеваний и гнилей корнеплодов, которые частенько проявляются во время их хранения.

По материалам stiralkovich.ru.