Знойная пора совпала с началом уборочной

В Беларуси сохраняется жаркая погода. Теперь аномально высокая температура может навредить не только людям, но и сельскохозяйственной технике.

Здесь простая физика. Если на улице выше 30 градусов, то комбайны нагреваются в два-три раза сильнее, Поэтому периодическое самовозгорание техники – логика жизни, как цунами или лесные пожары.

Именно в это время любая ошибка: брошенный окурок, неосторожность при использовании открытого огня, либо искра от сельскохозяйственной техники является прямой угрозой возникновения пожара.

Информация! Сельскохозяйственная техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения – двумя огнетушителями порошковыми массой не менее 8 килограммов, штыковой лопатой, шваброй. Также необходимо, чтобы техника была исправна, четко отрегулированы системы зажигания и топливоподачи. Это позволит исключить возникновение пожара.