Знаменитый спортсмен и российский политик Александр Карелин посетил Бобруйск

Легендарный борец, трехкратный победитель Олимпийских игр, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сенатор Российской Федерации Александр Карелин посетил сегодня открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». В рамках визита именитый гость ознакомился с производством, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга.

– По первому образованию я автослесарь. Мне всегда интересно посмотреть изнутри как работают с металлом, создают сложные машины, узнать, как проявляется машиностроение в Беларуси. Для меня это поучительно. Учитывая, что я представляю Новосибирскую область в Палате регионов в Совете Федерации, меня интересуют те проявления взаимовыгодного сотрудничества и кооперации, которые связаны с моим родным регионом. Поэтому я здесь, чтобы посмотреть на все своими глазами, накопить опыт и увидеть замечательных красивых людей, – отметил Александр Карелин.

Российский политик пообщался и с трудовым коллективом предприятия компании на тему жизненной мотивации и здорового образа жизни. На встрече также присутствовали Александр Студнев – председатель Бобруйского горисполкома, Ирина Курочкина – мастер спорта Республики Беларусь по вольной борьбе, член национальной сборной команды РБ, чемпионка Европейских игр 2019 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 и 2019 годов, чемпион Европы 2018 и серебряный призёр 2016 годов, призёр Олимпийских игр 2020 года, Артур Зайцев – заслуженный тренер Республики Беларусь старший тренер женской национальной сборной команды РБ по вольной борьбе и Камандар Маджидов – советский и белорусский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РБ, а также учащиеся училища олимпийского резерва.

Александр Карелин рассказал присутствующим о жизненном пути, как пришел в спорт и стал политиком. Отметим, что будущий суперчемпион родился в Новосибирске в 1967 году в семье водителя самосвала и служащей. С 13 лет стал заниматься борьбой. В 17 лет он достиг звания мастера спорта СССР, в 18 – чемпиона мира среди молодежи, мастера спорта международного класса. На счету Александра Александровича – 888 выигранных поединков в борьбе и всего лишь 5 поражений. У спортсмена трое детей, которым он тоже привил любовь к спорту и здоровому образу жизни. Встреча получилась теплой и искренней. Работники «Бобруйскагромаша» смогли задать гостю интересующие вопросы и получить на них развернутые и честные ответы. В заключение беседы Александр Карелин пожелал всем здоровья, доброго хорошего расположения духа, быть преданными своей профессии.