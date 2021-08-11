Знаменательные события для 11 августа

11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.

Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был возрожден не так давно – в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено.

День гор в Японии

С 2016 года в перечне национальных праздников Японии появился день, посвящённый наиболее распространённому ландшафту страны восходящего солнца. Горный день или День гор (Яма-но Хи) отмечается ежегодно 11 августа. Утверждённый в 2014 году, праздник впервые был отмечен в 2016-м.

Японские острова, расположенные в зоне знаменитого Тихоокеанского сейсмического пояса, изобилуют горами. Многие из них являются вулканами. И пусть они не входят в число самых высоких гор планеты, но являются для японцев неотъемлемой частью их жизни, оказывающей огромное влияние на быт и культуру, и вдохновляют на творчество поэтов, писателей, художников и философов.

Учреждение Дня гор и присвоение ему статуса национального праздника, инициированное природоохранными и туристическими организациями Японии, направлено на то, чтобы поддержать в гражданах любовь к природе своей страны, к её истории и культуре.

11 августа также отмечают: День пограничников Туркменистана, День национальной идентичности в Армении (Навасард), День памяти бойцов за свободу Латвии.