Знали ли вы? Интересные факты про курение

- Сигареты – это самый ходовой товар на планете, за минуту продается 10 миллионов штук. В мире со стажем курения больше шести месяцев живет миллиард человек.
- Курильщики за год тратят около 18 дней на перекуры во время работы.
- Статистика утверждает, что курящие проживают на 14 лет меньше, чем те люди, которые не курят.
- Табак является одной из самых распространенных причин возникновения преждевременной смерти во всем мире. Алкоголь, наркотические средства, автомобильные ДТП и прочие факторы стоят в рейтинге ниже курения.
- Тaбачные изделия пo pазным причинам постоянно растyт в цене. Среднестатистический российский курильщик «скуривает» за десять лет новенькую иномарку среднего класса.
- Два актера, которые участвовали в популярной рекламе Marlboro Man, умерли от рака лёгких. После чего, сигареты Marlboro получили прозвище «убийца ковбоев».
- В королевстве Бутан запрет на курение в общественных местах был введен еще в середине 17 века и сохраняется до сих пор. Более того, с 2004 года здесь действует полный запрет на продажу и употребление табака.
- Знаменитый промышленник Генри Форд, основавший одноименный автомобильный бренд, был ярым противником табака и не принимал на работу курильщиков. Так же поступал знаменитый изобретатель Томас Эдисон.
Брось курить и сделай шаг на встречу к здоровью и безопасности!
Это будет лучший ФАКТ из этого списка!