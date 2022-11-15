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Знали ли вы? Интересные факты про курение

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Знали ли вы? Интересные факты про курение
  • Сигареты – это самый ходовой товар на планете, за минуту продается 10 миллионов штук. В мире со стажем курения больше шести месяцев живет миллиард человек.
  • Курильщики за год тратят около 18 дней на перекуры во время работы.
  • Статистика утверждает, что курящие проживают на 14 лет меньше, чем те люди, которые не курят.
  • Табак является одной из самых распространенных причин возникновения преждевременной смерти во всем мире. Алкоголь, наркотические средства, автомобильные ДТП и прочие факторы стоят в рейтинге ниже курения.
  • Тaбачные изделия пo pазным причинам постоянно растyт в цене. Среднестатистический российский курильщик «скуривает» за десять лет новенькую иномарку среднего класса.
  • Два актера, которые участвовали в популярной рекламе Marlboro Man, умерли от рака лёгких. После чего, сигареты Marlboro получили прозвище «убийца ковбоев».
  • В королевстве Бутан запрет на курение в общественных местах был введен еще в середине 17 века и сохраняется до сих пор. Более того, с 2004 года здесь действует полный запрет на продажу и употребление табака.
  • Знаменитый промышленник Генри Форд, основавший одноименный автомобильный бренд, был ярым противником табака и не принимал на работу курильщиков. Так же поступал знаменитый изобретатель Томас Эдисон.

Брось курить и сделай шаг на встречу к здоровью и безопасности!

Это будет лучший ФАКТ из этого списка!

 

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