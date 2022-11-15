Знали ли вы? Интересные факты про курение

Сигареты – это самый ходовой товар на планете, за минуту продается 10 миллионов штук. В мире со стажем курения больше шести месяцев живет миллиард человек.

– это самый ходовой товар на планете, за минуту продается 10 миллионов штук. В мире со стажем курения больше шести месяцев живет миллиард человек. Курильщики за год тратят около 18 дней на перекуры во время работы.

Статистика утверждает, что курящие проживают на 14 лет меньше, чем те люди, которые не курят.

Табак является одной из самых распространенных причин возникновения преждевременной смерти во всем мире. Алкоголь, наркотические средства, автомобильные ДТП и прочие факторы стоят в рейтинге ниже курения.

Тaбачные изделия пo pазным причинам постоянно растyт в цене. Среднестатистический российский курильщик «скуривает» за десять лет новенькую иномарку среднего класса.

Два актера, которые участвовали в популярной рекламе Marlboro Man, умерли от рака лёгких. После чего, сигареты Marlboro получили прозвище «убийца ковбоев».

В королевстве Бутан запрет на курение в общественных местах был введен еще в середине 17 века и сохраняется до сих пор. Более того, с 2004 года здесь действует полный запрет на продажу и употребление табака.

Знаменитый промышленник Генри Форд, основавший одноименный автомобильный бренд, был ярым противником табака и не принимал на работу курильщиков. Так же поступал знаменитый изобретатель Томас Эдисон.

Брось курить и сделай шаг на встречу к здоровью и безопасности!

Это будет лучший ФАКТ из этого списка!