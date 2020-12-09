Знакомый обокрал дачу бобруйчанина

Раскрыть кражу в Кировском районе помогли эксперты Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз.

Как сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области, в милицию обратился бобруйчанин и сообщил, что из его дачного дома в деревне Барчицы пропали бензотриммер, шуруповерт и другой строительный инструмент. Потерпевший подозревал знакомого, с которым ранее поддерживал дружеские отношения и даже доверял ключи от дома. Он предположил, что, вор мог проникнуть в дом через окно, которое находилось в режиме проветривания.

При осмотре специалист действительно обнаружил на оконной раме следы пальцев рук, а на улице возле окна след обуви.

- Еще на этапе проведения осмотра места происшествия сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину, которого подозревал в краже потерпевший. Тем временем эксперты УГКСЭ по Могилевской области при проверке изъятых следов рук по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе установили их совпадение с отпечатками пальцев местного жителя 1974 года рождения. Им оказался тот самый знакомый потерпевшего, задержанный сотрудниками милиции, - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. По результатам трасологической экспертизы установлено, что изъятый след обуви мог быть оставлен ботинком задержанного.