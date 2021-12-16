Знакомьтесь: новый глава администрации Ленинского района

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев 8 декабря в зале заседаний администрации Ленинского района в торжественной обстановке представил ее нового главу Андрея Дубинчика.

– В первую очередь поздравляю Андрея Викторовича с назначением, от горисполкома и себя лично хочу дать напутствие быть уверенным и целеустремленным руководителем и двигаться только вперед к намеченным целям, – пожелал Александр Викторович. – Коллектив администрации грамотный и сплоченный, каждый знает, какие задачи перед ним поставлены, но главная задача для всех одна – добиваться самых высоких результатов. Уверен, что у Вас все получится и Вы сможете приумножить результаты работы администрации!

Поздравить с назначением и сказать слова напутствия новому главе администрации прибыл заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар:

– Глава государства, согласовывая назначения управленцев, четко обозначил: несмотря на то что в последнее время в стране наблюдается определенный крен в сторону назначения молодых руководителей, вместе с тем учитывается воп­рос опыта. И как раз Андрей Викторович – человек, который за определенный промежуток времени на различных должнос­тях приобрел опыт управленца и производственника, понимает все процессы, происходящие на промышленных предприятиях. Для меня также важно, что, работая на таком непростом предприятии (фабрике художественных изделий – прим. ред.), он создал сплоченный коллектив, но главное – сумел обеспечить в такой сфере деятельности высокий уровень заработной платы. Сравнивая похожие предприятия в других регионах, в том числе и в Могилеве, мы всегда ставили это предприятие в пример: когда руководитель и весь коллектив нацелены не просто отсиживаться и останавливаться на достигнутом, а продолжать искать новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому я считаю, что выбор пал на опытного руководителя и грамотного хозяйственника. И я уверен, что Андрей Викторович приложит все усилия, чтобы Ленинский район продолжал развиваться во всех направлениях, а Бобруйск звучал все громче и становился еще краше, чтобы люди не прос­то хотели здесь жить, а всегда возвращаться из любых точек земного шара!

Обратился к Андрею Дубинчику и председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов:

– Это важное событие для города, ведь новому главе администрации предстоит в ближайшее время вести за собой весь район. А Ленинский район достаточно необычен – он включает как исторический центр города, так и окраины, то есть спектр вопросов, которые будут возникать у бобруйчан и которые необходимо будет решать, очень широкий и разнообразный. Впереди также важная общественно-политическая кампания – проведение референдума, задачи по подготовке к этому событию будут стоять в том числе и перед администрацией Ленинского района. И я уверен, что Вы с честью пройдете этот этап! Успехов Вам в работе!