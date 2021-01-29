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Навстречу Всебелорусскому собранию

Знакомьтесь: делегаты шестого Всебелорусского народного собрания Светлана Карпицкая и Татьяна Тихоновская

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Знакомьтесь: делегаты шестого Всебелорусского народного собрания Светлана Карпицкая и Татьяна Тихоновская

Съёмочная группа телеканала "Бобруйск 360" побывала в гостях у представителей нашего региона на шестом Всебелорусском народном собрании - Светланы Карпицкой и Татьяны Тихоновской.

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