Знакомьтесь: делегаты шестого Всебелорусского народного собрания Светлана Карпицкая и Татьяна Тихоновская
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Съёмочная группа телеканала "Бобруйск 360" побывала в гостях у представителей нашего региона на шестом Всебелорусском народном собрании - Светланы Карпицкой и Татьяны Тихоновской.
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