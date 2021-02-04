Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Владимир Свиридов

Кафе-бар «Авиатор» вполне заслуженно считается достопримечательностью не только Авиагородка, где он находится, но и Бобруйска в целом. И даже не столько благодаря кухне и обслуживанию, сколько антуражу и расположенному в нем музею, экспонаты которого рассказывают о богатейшей авиационной истории города на Березине. Фотографии былых времен, шевроны, головные уборы, макеты авиационной техники – шаг за шагом их собирает и бережно хранит директор заведения Владимир Свиридов, сын военного летчика, командира огневых установок, экономист- бухгалтер по образованию.

– Музейную экспозицию начали собирать с малого – фотографий, – вспоминает Владимир Вячеславович. – В первую очередь помогали ветераны. Узнав о нашем музее, передавали фуражки, шевроны, другие памятные вещи. Многим из ветеранов ведь уже за 80, и они понимают, что такие ценности не должных храниться дома, они достойны того, чтобы их увидели потомки. Это историческое наследие, которым мы можем гордиться, и должны его сберечь. Очень привлекает выставка также посетителей из других городов и стран.

Возможно, и этот фактор наряду с другими повлиял на то, что долгое время кафе-бару с символичным названием удается оставаться на плаву («Авиатор» открылся в 2007 году в День защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ – прим.), хотя пандемия, безусловно, внесла сложности в работу…

– Одно могу сказать: спасибо нашему Президенту Александру Лукашенко за то, что не закрыл предприятия на пандемию, не оставил без работы всю страну. И наши поставщики, аграрии, благодарят за то, что дал возможность посеять и реализовать продукцию. Если бы работа остановилась, всем было бы тяжело, в особенности трудовым коллективам: людям нужно за что-то жить, кормить и одевать семьи, они держатся за работу и дорожат ей.

Хоть трудовой коллектив «Авиатора» не очень большой (это малое предприятие, до 15 человек – прим.), зато постоянный. Здесь нет текучки кадров, но, если вакантное место и освобождается, предпочтение при выборе сотрудника отдают молодым специалистам.

– Бывает, приходят устраиваться сотрудники лет 40. По идее, опыт должен быть уже наработан неплохой, но трудовую книжку откроешь – а там и места свободного нет, к таким относимся очень настороженно. А молодежь берем с удовольствием, всегда рады выпускникам нашего торгово-экономического колледжа. И в целом скажу, что государство всегда должно предоставлять выпускнику первое рабочее место. Но и молодые специалисты, особенно выпускники учебных заведений и факультетов сельскохозяйственной направленности, должны быть готовы к распределению в село. А там сейчас тоже созданы все условия для развития: чисто, культурно, убрано, развита инфраструктура, с жильем всегда помогут. Поэтому бояться сельской местности не стоит.

А еще Владимир Вячеславович – депутат Бобруйского городского Совета, он будет представлять наш город в составе делегации на шестом Всебелорусском народном собрании.

– Моя мама в свое время тоже была депутатом – Могилевского областного Совета. А в 1974 году она стала делегатом XVII съезда ВЛКСМ. Мама рассказывала, что тогда ей было сложно принять решение: ехать или нет, ведь мне только-только исполнилось 2 месяца. Но понимая, что это событие всесоюзного масштаба и, возможно, будет лишь раз в ее жизни, осознавая свою ответственность, согласилась. И я глубоко понимаю всю важность этого форума, ведь не понаслышке знаю, что это такое – я был делегатом и пятого Всебелорусского народного собрания. До сих пор не могу забыть тот энергетический запал. Сегодня, я считаю, самое главное – развитие семейной политики. В нашем государстве делается много для этого: многодетным семьям оказывается всесторонняя поддержка, строятся новые детские сады и школы, а старые ремонтируются, модернизируются и приводятся в порядок. Расскажу даже на своем примере. В этом году мой сын пошел в первый класс в 12-ю школу, которую ровно 40 лет окончил я. Это одна из старейших школ Бобруйска, ей в этом году исполнится 85 лет. Но там все очень современно: стеклопакеты поставили, меняют мебель, закупают интерактивные доски, новые компьютеры, швейные машинки для занятий по труду у девочек, обновляют спортинвентарь. Я своими глазами вижу все, что делается государством. Учебники, правда, я считаю, должны выдаваться бесплатно, ведь каждый год не выдают новые комплекты, а степень износа на ценовой показатель не влияет. Говоря о семейной политике, хотелось бы затронуть и вопрос декретных отпусков. Сейчас стоит вопрос об их уменьшении: мы понимаем, что 3 года – это много. Особенно, что касается многодетных мам: проведя такое длительное время в декретном отпуске, они теряют профессиональные качества, и становится вопрос об их переобучении. Если сократить срок декретного отпуска, мы также понимаем, что нужно будет больше мест в яслях. Но ведь город активно прирастает дошкольными заведениями. К слову, сейчас идет речь о строительстве детских садов, встроенных в жилые многоквартирные дома. То есть выводят из жилищного фонда первый этаж и строят там детский сад, небольшой, детей на 70-80, для жителей близлежащих домов. Такой интересный проект уже реализуется в Брестской области. Как видите, государство делает много в этом направлении, и работа не прекратится. Дело стоит лишь за родителями: правильное воспитание, приучение к труду, привитие чувства истинного патриотизма и любви к Родине. Очень больно было смотреть, как некоторые молодые люди, по неопытности, попавшие под влияние сомнительных интернет-ресурсов, выходили на так называемые митинги. Это я считаю настоящим предательством Родины. А ведь патриотизм, семейные ценности и нравственные идеалы – вот крепкая основа любого государства.