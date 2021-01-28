Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Светлана Прыемко

Депутат городского, а ранее областного Совета депутатов Светлана Прыемко считает за честь принимать участие в шестом Всебелорусском народном собрании. Вся ее деятельность направлена на оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Родилась Светлана в семье военнослужащих. Школу окончила в Бобруйске. Будущей профессией выбрала специальность «педагогика-психология» и получила высшее образование в Могилевском педагогическом университете имени А.А. Кулешова. Работая в сфере социальной защиты, Светлана Николаевна 14 лет возглавляла учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска». За время работы получила второе высшее образование «специалист по социальной работе». В настоящее время является председателем Первомайской районной организации Белорусского общества Красного Креста. И снова ее основное направление в работе – помощь людям.

– Это международная общественная организация, которая глобально занимается вопросами поддержки социально уязвимых категорий населения, – рассказывает Светлана Николаевна. – Очень много в течение 2020 года оказывалось помощи и решалось вопросов в связи с пандемией. Организация Красного Креста плотно работала с учреждениями здравоохранения и социального обслуживания, которые «на передовой» оказывали помощь пожилым, инвалидам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Мы обеспечивали работников этих организаций и волонтеров защитными средствами. Организована деятельность волонтерского отряда, в который вошли работники бобруйских предприятий и организаций. Волонтеры на безвозмездной основе вне рабочего времени доставляют одиноким старикам продукты питания, лекарственные средства.

– Светлана Николаевна всегда поможет обратившемуся человеку, все разъяснит, расскажет, – включается в разговор ее коллега Татьяна Дробова. – Она очень ответственный, грамотный специалист. Внимательная, чуткая, доброжелательная на работе и в повседневной жизни.

Дома Светлана Прыемко – любящая мама для 27-летнего сына Романа и заботливая жена для супруга Евгения. Сын и муж работают на бобруйских предприятиях. Роман пока не упорхнул из родительского гнезда, поэтому свободное время родные проводят вместе. Еще одним членом семьи можно смело назвать домашнего любимца – собаку мопса.

Светлана Николаевна любит кататься на велосипеде, читать детективы. Привлекают таинственные запутанные сюжеты, ведение следствия и раскрытие преступлений. Иногда даже задумывается: а ту ли профессию выбрала? И все-таки Светлана Прыемко нисколько не жалеет о том, как сложилась профессиональная судьба, ведь «помогать людям – благородная работа». В депутатской деятельности она также занимается решением вопросов социальной направленности, активно принимает участие в реализации социальных программ.

Как делегат Светлана Прыемко понимает, что шестое Всебелорусское народное собрание будет проходить в непростых условиях. Чтобы сохранить все хорошее, что сделано в нашей стране, чтобы оставаться независимыми и свободными, белорусам нужно четко спланировать работу и обсудить вопросы дальнейшего социально-экономического и политического развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

– Мы социально ориентированное государство. Сегодня решается огромное количество вопросов через государственные социальные программы, и многое уже достигнуто. Мы должны услышать каждого и оказать ту помощь, которая необходима. По моему мнению, нам нужно больше внимания уделить молодежной политике. Последние события показали, что где-то мы не доходим до молодежи, за гаджетами и интернет- ресурсами забываем о том, что есть доброе, светлое, семейные ценности. Молодые люди, слушая призывы телеграм-каналов, не совсем понимают, к чему их призывают и чем это может закончиться. Я, человек советских времен, прошла и годы перестройки, лихие 90-е, становление нашей страны как независимой. Со стороны моего «полета» больше видится и понимается. Мы, родители, стараемся оберегать своих детей, сделать их жизнь более комфортной, красивой, обеспечить всем, чего им хочется. Именно сегодня нужно больше работать над вопросами формирования уважительного отношения к старшим, создания крепкой семьи, заботы о своем здоровье. Конечно, без стабильной экономики сделать это сложно, поэтому нам необходимо трудиться, зарабатывать и развиваться. Будет стабильно работать экономика – будут стабильно работать государственные программы. Только на этих условиях мы сохраним независимость, свободу и будем той Белой Русью, которую оставим детям, – поделилась мыслями и ожиданиями делегат Светлана Прыемко.