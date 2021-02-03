Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Софья Грицук

Деловой, активный человек, ответственный работник, обаятельная женщина и очень интересный собеседник с большим жизненным опытом. Такое впечатление даже после непродолжительного общения оставляет Софья Грицук. В ее насыщенной жизни, кажется, нет ни одной свободной минутки.

Софья Анатольевна работает кладовщиком транспортного складского отдела управления транспорта и логистики ОАО «Белшина». В ее ведении работы по организации отгрузки продукции. На предприятии она еще председатель проф­союзного комитета цеха, в котором состоят 260 человек службы снабжения и транспортно-экспедиционного обес­печения. Это заботы и вопросы людей, нужно с каждым поговорить, помочь не только советом, но и материально. Проф­ком оказывает финансовую помощь в тяжелой жизненной ситуации, выделяет путевки на оздоровление работникам и их детям, защищает интересы белшиновцев. Например, на проф­союзном собрании приняли решение выдавать материальную помощь работникам, тяжело переболевшим коронавирусной инфекцией. Кроме того, они смогут поправить здоровье и пройти реа­билитацию в санатории «Шинник».

Софья Грицук является также председателем правления ПЖСК №112. Она управляет на улице Крылова двумя ­домами-соседями, объединенными общим двором. В одном доме 160 жильцов, в другом – 280. Каждый со своим характером, мнением, желаниями. Что для человека важно? Прежде всего крыша над головой, удобство проживания в доме, комфорт.

– Придумываем инновации, устанавливаем приборы учета, где-то экономим, регулируем. Поэтому у нас в домах всегда тепло, светло и довольно экономично по расходам на жилищно-коммунальные услуги, – говорит Софья Анатольевна.

Как депутат Бобруйского городского Совета она старается жить интересами обратившихся к ней людей, всегда внимательно выслушать и помочь решить возникшие трудности. Так по­явилось дополнительное уличное освещение на пути в детский сад на Крылова. На ее депутатском контроле находится разбитая дорога на Гоголя-Новостанционной, где нужно положить асфальт. Скоро должен появиться «лежачий полицейский» на опасном съезде с улицы Каменского. Для жителей нескольких домов на Крылова оборудована спортивная и игровая детская площадка в просторном дворе, где раньше был пустырь.

– Люди пришли с инициативой, собрали собственные средства, активно помогали обустраивать дворовую территорию. Значительную часть денег выделила Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов по ходатайству горсовета после моего обращения в наш депутатский корпус, – рассказывает Софья Анатольевна. – Администрация района помогла, пес­ка нам привезли, разровняли площадку. Мы поставили качели, горку, для малышей развлекалки. Закопали волейбольные столбы, купили волейбольную сетку. Дети на этой площадке могут и в футбол погонять теперь. Если каждый будет заботиться об окружающем пространстве, жизнь вокруг станет комфортнее.

Софья Грицук считает: будешь трудиться, всегда заработаешь на достойную жизнь. И троих детей на собственном примере воспитала работящими людьми. Рано оставшись без мужа, растила ребят одна. Понятно, что порой приходилось очень тяжело, но справлялась и никогда не теряла оптимизма. А дети зато умеют и по дому помочь, и картошку посадить, и дружные какие выросли на радость маме. Старший сын работает на «Белшине», женат и привозит к бабушке в гости 4-летнего внука. Дочка замужем, тоже трудится на «Белшине», в этом году оканчивает заочно БГТУ (технологический университет) и в апреле станет дип­ломированным инженером. Младший 16-летний сын учится в 10-м классе гимназии №1. Увлекается многими предметами от математики до географии. Да не просто так, а участвует в областных олимпиадах, занимая призовые места. Старшие дети уже устроены в жизни, а вместе с младшим мама занимается домашними делами, учит его планировать семейный бюджет. Кстати, в семье Грицук придерживаются минимализма, покупают только то, что необходимо, без излишеств. «Я всегда просила у Бога: пусть мое счастье будет в моих детях. Так и получилось», – улыбается Софья Анатольевна. Да, и еще надо сказать, что у этой женщины золотые руки. Видели бы вы, какие изумительные свитера она вяжет для себя и семьи! И как все успевает? А секрет прост: перед сном «прокручивает» в мыслях дела и четко планирует завтрашний день.

11 февраля Софья Грицук будет делегатом на шестом Всебелорусском народном собрании. Какие вопросы ее волнуют как представителя бобруйчан?

– Меня интересует тема строительства жилья для молодых семей, для многодетных. Если тратятся колоссальные государственные средства, должна быть и отдача в будущем. В моем видении, материнский капитал при рождении второго ребенка (о чем сейчас говорится) простимулирует и улучшит нашу демографическую ситуацию. Еще люди очень просят озвучить на собрании, чтобы больше не увеличивался пенсионный возраст. Все-таки к назначению пенсий должны подходить дифференцированно. Ведь есть разница: отработать за станком 35 лет по три смены или в кабинете заниматься умственным трудом… Я ожидаю, чтобы нас услышали. Конечно, программа социально-экономического развития на 5 лет предложена очень интересная. Планы амбициозные. Работать и работать. Но если мы это будем делать вместе, каждый, находясь на своем рабочем месте, ответственно выполняя обязанности, будем жить в разы лучше.