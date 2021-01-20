Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Павел Бельский

Павел Бельский встал у руля Бобруйского государственного училища олимпийского резерва в 2004 году. Сплоченная команда учреждения образования под руководством Павла Дмитриевича открыла целую плеяду талантливых спортсменов, олимпийских и мировых чемпионов, призеров европейских первенств. Здесь умеют разглядеть задатки спортивного таланта и знают, как растить победителей.

Директор бобруйского УОР и сам в прекрасной спортивной форме, занимается плаванием, упражняется на перекладине, каждое утро начинает с зарядки. И сыновей с малых лет приобщил к спорту. Старший скоро перешагнет 30-летний рубеж, младшему еще 15. Оба придерживаются здорового образа жизни, свободны от вредных привычек, тоже увлекаются плаванием, играют в баскетбол. Павел Дмитриевич убежден, что, кроме атлетического телосложения и крепкого физического здоровья, спорт помогает развить в человеке такие важные качества, как целеустремленность и самоорганизация. А это ценится на вес золота в любом ремесле.

Сам же Павел Бельский с выбором профессии определился не сразу. После 8 классов решил связать жизнь с лесным хозяйством, но выбор был, скорее, спонтанным.

– Будучи уроженцем Витебской области, поступил в Полоцкий лесной техникум, – вспоминает Павел Дмитриевич. – От дома недалеко, красивый старинный город, специальность считалась престижной. Хотя даже не представлял толком, что такое лесная профессия. Именно в техникуме и приобщился к спорту. Часто вспоминаю нашего руководителя физвоспитания. Он считал, что лесник должен быть крепким, сильным и здоровым, поэтому очень большое значение придавал предмету, умел мотивировать и заинтересовать учащихся. Так увлек спортом, что и жизни без него я представить уже не мог. После техникума призвался в армию, и мои отношения со спортом продолжились там: стал командиром отделения учебной роты, моими должностными обязанностями стало проведение ежедневной утренней зарядки, плановых занятий по физподготовке с отделением. А после армии сделал уже осознанный выбор: поступил на факультет физического воспитания Могилевского педагогического института.

Окончив университет, работал в родной Витебской области, но судьба привела его в Бобруйск. Сейчас подопечные спортсмены и коллеги этой судьбе благодарны.

– Павел Дмитриевич влился в наш коллектив очень хорошо, проявил себя как знающий и толковый руководитель, помогающий развитию всех видов спорта, – рассказывает о коллеге заслуженный тренер Республики Беларусь по тяжелой атлетике, судья высшей национальной категории, Почетный гражданин Бобруйска Михаил Рабиковский. – Он всегда в курсе всех событий, старается в любой ситуации помочь и пойти навстречу. Вместе мы достигли огромных результатов, завоевали много олимпийских наград, медалей чемпионатов мира и Европы. А высокие результаты зависят от сплоченной работы каждого. И Павел Дмитриевич как грамотный руководитель умеет эту работу организовать, коллектив его ценит и уважает. Поэтому мы убеждены, что он достоин представлять наш город на шестом Всебелорусском народном собрании. Я и сам являлся делегатом в 2006 году. Было сложно попасть на этот форум: много конкурентов и достойных лиц. Это действительно великое событие в жизни страны, встреча с ведущими специалистами со всей Беларуси. До сих пор помню слова нашего Президента Александра Лукашенко, которые он произнес на том собрании. Суть их такова: ни один посол не сможет представить нашу страну на международной арене лучше, чем спортсмен, поднимающийся на пьедестал, когда звучит Гимн Беларуси. Пусть спорт и не связан с политикой, но через него другие страны лучше всего могут познать нашу страну.

А чего ожидает нынешний делегат от шестого Всебеларусского народного собрания, какие надежды и чаяния на него возлагает? Павел Бельский с удовольствием поделился своими мыслями:

– Без преувеличений, это важнейший форум, огромное событие. Ожидаю в первую очередь обсуждения планирования стратегии социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Если в нынешних достаточно непростых условиях вводимых против Беларуси санкций и последствий коронавируса экономика продолжит работать слаженно, то и все остальные сферы будут обеспечены всем необходимым. Наше государство было, есть и будет социально ориентированным, главное теперь – экономическая подпитка. Не останутся без внимания и вопросы спорта. У нас в государстве избран верный курс поддержки спорта, и его необходимо сохранить. Считаю это главным. Здесь попытки сломать систему и построить что-то новое могут негативно сказаться и отбросить спорт на пять лет назад, лишив целую плеяду спортсменов высокого класса значимых спортивных событий. Перемены всегда должны происходит только к лучшему.

Павел Дмитриевич также уверен, что на форуме будут приняты конструктивные решения, и зависит это в первую очередь от самих делегатов.

– Представители от Бобруйска – исключительно достойные люди. Это руководители организаций и учреждений, ведущие специалисты, профессионалы, которые смогут достойно представить город на собрании, а после него грамотно донести основные итоги и выводы до своих трудовых коллективов. А являясь депутатами местных советов, делегаты тесно общаются с избирателями, знают вопросы, которые интересуют горожан. Поэтому убежден: на собрании будут приняты решения, направленные только на созидание и улучшение благосостояния нашей страны.