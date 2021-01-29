Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Евгений Лукомский

«Его оптимизм и широкая эрудиция очень помогают работать. Это профессионал, грамотный руководитель, который способен концентрироваться на важных задачах, анализировать факты, планировать работу на перспективу. Всегда даст дельный совет, никогда не откажет в помощи. Настоящее мужское плечо. Чувствуешь себя как за каменной стеной. Благодаря его системе работы, основанной на деловом сотрудничестве и взаимопонимании, в коллективе искренность, сплоченность и взаимовыручка», – так отзывается о Евгении Лукомском главный бухгалтер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Марина Саневич.

Евгений Александрович родился в Бобруйске. С десяти лет занимается борьбой (кстати, по линии отца все спортсмены) в школе, директором которой сейчас является. После 8-го класса юноша показал результат, который позволил поступить в училище олимпийского резерва. В 17 лет выполнил норматив мастера спорта. Через год пришел тренером в СДЮШОР №3 и поступил в областной университет имени А.А. Кулешова на специальность «физическая культура». А еще через два был назначен старшим тренером отделения греко-римской борьбы. На последнем курсе вуза Лукомскому предложили возглавить учреждение, а после трех месяцев исполнения обязанностей утвердили в должности директора (молодому человеку тогда еще не было 25 лет). Как отмечает Евгений Александрович, школа добилась высоких результатов. Она всегда в тройке лидеров по итогам социально-экономического развития города, в области – победитель смотра-конкурса на лучшую постановку учебно-тренировочной и воспитательной работы среди специализированных детско-юношеских спортивных учреждений. Из последних достижений: лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх завоевала выпускница СДЮШОР №3 Ирина Курочкина. Материально-техническая база прекрасная – учреждение на 100% оборудовано всем необходимым, отличное финансирование. Кстати, набор в группы начальной подготовки учреждение ведет круглогодично. Кроме того, в 10-й средней школе уже третий год существует класс, специализирующийся на вольной борьбе и таэквондо (здесь у ребят три дополнительных занятия в неделю с элементами единоборств). Лучшие учащиеся попадают в училище олимпийского резерва. То есть школа растит будущие спортивные кадры. В перспективе планируется создание подобных классов и в других учебных заведениях микрорайонов. К сожалению, не хватает молодых кадров: специалисты, конечно, приходят по распределению, но не все из них остаются работать.

Евгений Лукомский – человек с активной гражданской позицией, инициативный и позитивный. Именно поэтому ему доверяют люди – уже в третий раз его избрали депутатом Бобруйского горсовета. А избирателей у Евгения Александровича много: в его «подчинении» 5-й, 6-й и Тепличный микрорайоны. Разумеется, ни одно обращение горожан не остается без внимания. Чаще всего они касаются трудоустройства. За эти годы удалось помочь 35 бобруйчанам (шестерых директор взял в свой сплоченный коллектив). Приходят к депутату и по поводу устройства малышей в детские сады в своем микрорайоне. Шесть просьб получилось удовлетворить. Обращаются и поводу корректировки времени посещения тренажерного зала. Беспокоит жителей и состояние некоторых дворовых территорий. Добился депутат, чтобы на улице Батова появился дополнительный пешеходный переход. В прошлом году удалось «сдвинуть с мертвой точки» вопрос освещения Тепличного. В 2021-м планируется дальнейшая работа по приведению в порядок дворовых территорий этого микрорайона.

А совсем скоро руководитель с 15-летним стажем станет делегатом VI Всебелорусского народного собрания. Евгений Лукомский считает это большой честью и огромной ответственностью.