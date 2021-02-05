Знакомьтесь: делегат шестого Всебелорусского народного собрания Андрей Малахов

Взгляды общественности сегодня прикованы к основным положениям проекта программы социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку. Без преувеличения, у каждого жителя страны сложилось свое определенное мнение о том, какой курс выбрать для стабильного развития государства. Упор необходимо сделать на развитие экономики, поддержку предприятий и создание новых рабочих мест, так считает делегат шестого Всебелорусского народного собрания, заместитель начальника УВД-начальник милиции общественной безопасности Андрей Малахов.

– Для стабильного и уверенного развития страны нужно в первую очередь создание новых рабочих мест и условий для работы граждан. А для реализации этой цели необходимы прибыльные перспективные предприятия, будь то частной, государственной либо долевой собственности. Опять же, роль поддержки государства в этом вопросе недооценивать нельзя. Наиболее успешные предприятия Беларуси, как доказывает практика, – открытые акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Взять, к примеру, ОАО «Беларуськалий», ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ»... Список можно продолжать долго, но все они сумели завоевать и твердо удержать свой рынок сбыта. Без господдержки это бы сделать не получилось. Успех же предприятия на внешнем рынке, стабильная прибыль – гарант сохранения и прироста рабочих мест. А это в свою очередь позволяет контролировать уровень безработицы и сдерживать отток квалифицированных кадров за границу, – убежден Андрей Николаевич.

Что касается социальной сферы, делегат уверен: незначительные корректировки нужны, но глобальных изменений не требуется. Главное – сохранить уникальную модель, которую выбрала Беларусь, ведь она действительно работает.

– Социальные гарантии у нас очень сильны во всех направлениях. Особенно это заметно в сравнении со странами пост советского пространства, да и в целом по европейским меркам. Начну с защиты детства: существует декрет №18, касающийся детей в неблагополучных семьях. Мне как представителю правоохранительных органов это особенно важно. Этот декрет обеспечивает не только социальные, но и правовые гарантии ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Государство берет их на обеспечение, обучает, предоставляет рабочие места, если необходимо, обеспечивает жильем. Редко в какой стране можно встретить такую всестороннюю поддержку. Существует обширная помощь пенсионерам, инвалидам, другим незащищенным слоям общества. Безусловно, меры поддержки есть и в других странах, но развиты они не настолько. Возьмем еще, к примеру, сферы медицины и образования. Во-первых, они ценятся во всем мире по трем параметрам: качество-доступность-цена. За медпомощью к нам охотно обращаются граждане из других стран. Для белорусов же медицинские услуги бесплатны. А сколько иностранных студентов приезжает к нам учиться! В Великобритании, например, получить высшее образование – прерогатива не из дешевых даже для жителей своей страны. Далеко не каждый может позволить ребенку обучение в высшем учебном заведении. У нас же есть выбор. Хочешь получить высшее образование, знания позволяют, государство поддержит. Не дотягиваешь, но нужен вузовский диплом, есть возможность пойти на платное отделение, а стоимость вполне посильная. Одним словом, спектр социальных привилегий обширный. На собрании будут предлагать к рассмотрению и новые социальные гарантии. Но прежде чем принимать какие-то решения, необходимо все детально проанализировать, взвесить все за и против.

Отвечая на вопрос о работе в депутатском корпусе, Андрей Николаевич ответил, что бобруйчан в основном беспокоят вопросы ЖКХ.

– Многие сегодня придерживаются позиции: «Мне все и все должны». Возможно, корень таких убеждений граждан уходит в эпоху Советского Союза. Но сейчас другие времена и реалии, другой государственный строй, другая страна. Сегодня государство готово помогать и помогает, но и граждане в свою очередь должны идти навстречу. К примеру, есть подъезды аккуратные, а есть и разрисованные. А кто их разрисовал? Сами граждане. Скажут: дети – значит воспитание соответствующее. Ведь, как всем известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А вместо того чтобы потратить немного времени и привести своими силами подъезд в порядок, некоторым легче снять на камеру и выложить в интернет. Ну и за это, конечно, спасибо. Увидели – постарались решить проблему. Ведь коммунальщики тоже не могут обойти каждый подъезд в городе, это далеко не единственная возложенная на них задача. Хочется, правда, отметить, что далеко не все люди такие, очень много и сознательных бобруйчан, с активной гражданской позицией. Собираются вместе, своими силами приводят в порядок дворовые территории, обустраивают детские площадки. А государство таким инициативам всегда поможет. Только совместными усилиями мы можем сделать наш быт комфортнее, а город краше!