Спортивная гимнастика – один из древнейших видов спорта, включающий в себя соревнования на различных снарядах (упражнения на перекладине, брусьях, коне, бревне, кольцах) а также в вольных упражнениях и опорных прыжках. В программе Олимпийских игр с 1896. Этот вид спорта не только дает определенные технические навыки, но и вырабатывает силу, гибкость, выносливость, чувство равновесия, координацию движений…

Сегодня мы знакомимся с восходящими звездами бобруйской гимнастики двукратным чемпионом Республики Беларусь Олегом Тесельским, обладателем Кубка Беларуси Артемом Боким и их тренером Дмитрием Куприным. Обоим спортсменам сегодня по 20. Олег пришел в этот вид спорта в семь лет, Артем – в шесть.

– Как и многим пацанам в детстве мне нравился футбол, но когда в школу пришел тренер и предложил заниматься спортивной гимнастикой, я согласился и не пожалел, – вспоминает Олег Тесельский. – Чемпионат Беларуси я выиграл и в этом году, и в прошлом. А на международной арене мой лучший результат на сегодня – 12-е место на перекладине на молодежном чемпионате Европы в Глазго в 2018 году. Сейчас готовимся к очередным стартам, осенью пройдет открытый чемпионат Беларуси, на который приедут и ребята из России. Необходимо показать хороший результат!

– В свое время я занимался гимнастикой в Бобруйском училище олимпийского резерва, сейчас же учусь на заочном отделении в Могилевском государственном университете имени Кулешова, – рассказывает Артем Бокий. – Спортивная гимнастика – мой первый и единственный вид спорта. Да, это много монотонной работы на тренировках, да, это кровавые мозоли на ладонях, да, это, порой, травмоопасно… Но это – сила, это красота! А мой любимый элемент – опорный прыжок.

Ребята продолжили занятия, пару минут мне уделил тренер-преподаватель Дмитрий Куприн:

– В спортивной гимнастике мы ориентируемся на международный уровень, на, так сказать, топ-спортсменов. К примеру, недавно ездили в тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» – посмотрели, как проводится тренировочный процесс там. В принципе, наша работа мало чем отличается, старая система, которая модернизируется под новые условия, требования этого вида спорта. И на сегодня наша задача – быть на уровне, составлять конкуренцию ведущим мировым гимнастам.

Александр Анташкевич, фото автора