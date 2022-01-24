«Знаю. Могу. Делаю» В Бобруйске прошла общегородская дискуссионная площадка

Общегородская дискуссионная площадка в рамках межведомственной областной профилактической акции «Знаю. Могу. Делаю» прошла сегодня в администрации Ленинского района для учащихся 14-18 лет – общественных лидеров от каждого учреждения образования Бобруйска.

Акция стартовала 10 января и к сегодняшнему дню локальные дискуссионные площадки с тематикой «Знаю. Могу. Делаю», призванные повысить правовую культуру подростков и осознание ими необходимости законопослушного поведения, прошли уже во всех учреждениях образования города. Сегодня старшеклассники собрались вместе, чтобы внести предложения, которые позволят подросткам не преступать черту закона.

Все инициативы молодежи внимательно слушали принявшие участие в дискуссионной площадке представители городской власти, УВД и МЧС, комиссии по делам несовершеннолетних, сферы здравоохранения и образования, БРСМ.

В открытой беседе ребята выразили свое мнение о том, что приводит подростков к совершению преступлений, обменялись идеями, которые, на их взгляд, могут сократить количество противозаконных действий, совершаемых молодыми людьми.

Ребята отмечали, что вовлечение в общегородские спортивные и культурные мероприятия помогут разнообразить досуг подростков из группы риска, тем самым предупредить совершение ими правонарушений. Звучало мнение и о применении принципа «равный обучает равного», когда молодые люди, оступившиеся по неопытности в жизни, но ставшие на путь исправления, рассказывают сверстникам о пережитом негативном опыте. Предлагали также организовывать больше встреч в формате дискуссионных площадок с представителями УВД и иных ведомств, где ученики могут не просто слушать лекции правовой направленности, но и становиться полноправными участниками беседы, ведь практика доказала: молодежь хочет, чтобы ее слышали, и молодежи на самом деле есть, что сказать и предложить.